Олимпийские триумфаторы провели мастер-класс в Южно-Сахалинске

На Сахалине сегодня проходит лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова. Поклонники лыжных гонок с огромным нетерпением ждали субботы. Понять их может только тот, кто сам не равнодушен к этому виду спорта. Дело в том, что планировалось накануне проведение на стадионе ЛБК «Триумф» мастер-класса, чемпионом Олимпийских игр, вице-чемпионом мира, победителем многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски, заслуженным мастером спорта Александром Легковым и трехкратным чемпионом России, двукратным чемпионом зимней Универсиады, бывшим тренером сборной России по лыжным гонкам Сергеем Турышевым. С раздачей автографов олимпийского триумфатора Сочи 2024 года в лыжном марафоне на 50 км, и даже памятной фотографией со знаменитым спортсменом.

На Сахалин Александр Легков с Сергеем Турышевым прилетели сегодня утренним рейсом из Москвы. И как говорится попали с корабля на бал. Организаторы автограф и фотосессии решили провести данное мероприятие в первую очередь, а затем на стадионе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» мастер-класс. Желающих получить автограф и снимок на память с Александром Легковым было так много, что пришлось принимать волевое решение о продолжении этого мероприятия по окончанию мастер-класса.

Надо заметить, что капризная сахалинская погода сегодня не особо баловала гостей и островных спортсменов. Несмотря на то, что светило яркое весеннее солнце, северный студеный ветер вносил определенный дискомфорт на лыжном стадионе. Однако лыжники привыкли к суровым зимним условиям и это обстоятельство ни сколько их не смутило. Юные спортсмены, а также более опытные спортсмены с огромным интересом слушали Александра Легкова и Сергея Турышева, которые делились с ними техникой конькового хода. Каждый ученик старался не пропустить ни одного слова сенсея. Кроме теоретических знаний, все участники тут же могли получить подсказку во время практических занятий. Бесспорно, за один урок с мастерами достичь идеальных высот владения лыжной техники не реально. На это уходят годы тяжелых изнурительных тренировок и все же кое-какие секреты мастерства юные и опытные лыжники смогли усвоить. По завершению мастер-класса каждый желающий мог отправиться на лыжную прогулку вместе с Александром Легковым и Сергеем Турышевым.

Воспользовался минутной паузой, которая возникла между раздачей автографов, фотосессией и мастер-классом, задал Александру Легкову вопрос.

В прошлом году вы приезжали на Сахалин и участвовали в юбилейном XXV марафоне. Что лично вас привлекло вновь принять участие в этом празднике лыжного спорта?

– О вашем марафоне я слышал от своих друзей и надо отметить были от них только положительные, я бы даже сказал, восторженные отзывы. И когда получил приглашение приехать на Сахалин для участия в этом празднике лыж ни минуту не раздумывая согласился. То, что я увидел превзошло все мои ожидания. Организация марафона на очень высоком уровне. Продуманно все до мелочей. Говорит же об этом тот факт, что к вам приезжают уже несколько лет поклонники марафона со всех уголков нашей страны.

Мне рассказывали, что большой вклад в популяризацию Сахалинского марафона внес губернатор островного региона Игорь Фархутдинов, в течение восьми лет (с 1996 по 2003 год) сам принимавший участие в забеге.

В тройку призеров губернатор, конечно же, не попадал. Такую задачу он перед собой и не ставил. Главным было то, что своим примером Игорь Павлович показал, как руководитель региона должен относиться к спорту. Лыжники и их наставники утверждают, что губернатор был личностью, своим присутствием помогавший и стимулировавший их.

Надо отметить, что база, на которой стали возможны сегодняшние успехи сахалинских спортсменов, была заложена именно Игорем Фархутдиновым. Только благодаря ему, 2000 год ознаменовался открытием в Южно-Сахалинске лыжероллерной трассы, аналогов которой на Дальнем Востоке не было еще очень долго.

В следующем году было закончено строительство 30-метрового трамплина с искусственным покрытием, в открытии которого Игорь Павлович принял непосредственное участие. Эти два объекта были очень необходимы вашим спортсменам, которые получили возможность тренироваться круглый год.

В 2002 году в областном центре появилась «тропа здоровья», которая сразу же стала одним из любимейших мест активного отдыха горожан. А незадолго до своей трагической гибели губернатор принял участие в закладке первого камня на месте возведения нового здания лыжной базы, строительство которого было закончено уже после его гибели. Являлся, на сколько мне известно, Игорь Фархутдинов и вдохновителем проекта строительства 70-метрового трамплина. В августе 2003 года он погиб в вертолетной катастрофе на Камчатке. И вполне естественно, что сахалинский международный лыжный марафон с тех пор посвящен памяти этого выдающегося человека.

Если бы в нашей стране было больше таких губернаторов, спорт от этого только выиграл.

Фоторепортаж Игоря Карпука.