А паром – белый, беленький… Такой «челнок» будет курсировать между Сахалином и материком

В Холмск прибыл новострой амурских корабелов — головной грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром. Ему предстоит подставить своё сильное «плечо» на линии Холмск – Ванино в связи с уходом на ремонт дизель-электроходов советской постройки.

Получение очередного нового судна в год 50-летия островной морской переправы, безусловно, знаковое событие. К двум «китам» (новым паромам «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов», работающим в области с 2022 года) прибавится третий. А вскоре и аналогичный четвертый с именем нашего земляка на борту – «Василий Ощепков». Сейчас специалисты Амурского судостроительного завода завершают на нем работы.

Что касается «Александра Деева», то в сентябре прошлого года на этом судне после завершения заводских ходовых испытаний был поднят государственный триколор. Дистанционное участие в торжественном ритуале, проходившем в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, принял Президент России Владимир Путин.

В столице Приморья морской паром успешно прошел сдаточные испытания. И теперь Государственная транспортная лизинговая компания передает его в пятилетнюю аренду структуре регионального министерства имущества – АО «Сахпасфлот». Кстати, отдел кадров этого акционерного общества уже приглашает специалистов в резерв членов экипажа, в котором 35 человек. Надо полагать, желающих поработать на новострое будет предостаточно.

Как и другие паромы, нынешний спроектирован ООО «Морское инженерное бюро» (г. Одесса) с учетом всех современных требований. «Александр Деев» призван в полтора раза увеличить грузопоток между островом и материком и перевозить пассажиров вдвое больше, чем старый дизель-электроход.

Для островного региона очень важно, что у морского транспорта высокий ледовый класс. Лёд метровой толщины для него не преграда. А это значит, что «Александр Деев» сможет выполнять рейсы всесезонно. Вместимость двух его грузовых палуб такова, что на них можно перево­зить 32 железнодорожных вагона или 12 автомобильных фур (всего 6420 т полезного груза).

А еще паром примет на борт до двухсот пассажиров. Кстати, путешествие в современных 2 – 4-местных каютах и креслах салона будет не столь утомительным, как раньше, ведь морской гигант способен развивать максимальную скорость до 18,2 узла в час, а среднюю – до 13-ти. Так что путь от Холмска до Ванино при благоприятных метеоусловиях займет 12 часов.

По мнению заместителя председателя регионального правительства Сергея Олонцева, «обновление паромного флота позволит увеличить провозную способность линии между материком и островом».

Екатерина Дейнеко.

СПРАВКА

Возведение паромной переправы Ванино – Холмск было общесоюзной стройкой. Для работы на линии протяженностью 144 мили (231,75 км) в течение 20 лет было построено 10 дизель-электроходов. Сейчас им на смену приходят паромы второго поколения.