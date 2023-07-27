Сахалинские защитники и члены их семей могут бесплатно обучиться новой профессии

Еще одна мера поддержки участников специальной военной операции была введена в островном регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Усовершенствовать свои профессиональные навыки или получить новую профессию, востребованную на рынке труда, могут участники СВО, их супруги, родители, дети-инвалиды старше 18 лет, а также те, кто находится либо находился на иждивении бойцов.

Обучиться можно совершенно бесплатно при содействии службы занятости населения. Ранее такую возможность имели только участники СВО, имеющие удостоверение ветерана боевых действий, и члены семей погибших бойцов.

– С удовольствием воспользуюсь таким шансом, – поделилась мать участника спецоперации Светлана Гаврилова из Ноглик. – Сейчас я работаю воспитателем детского сада «Берёзка» и планирую пройти переподготовку по направлению «Тьютор». После хочу перевестись на другую должность с более удобным графиком и высоким доходом.

Для прохождения профессионального обучения нужно обратиться в центр занятости населения по месту проживания или пребываниялибо по телефону в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области: 8 (4242) 672-541. Карьерные консультанты предложат востребованные программы переподготовки: педагог-воспитатель, дефектолог, а также другие направления в сферах здравоохранения, цифровых технологий, туристического бизнеса. Для тех, кто проявит интерес к получению новой профессии, предложат обучение на кондитера, младшего воспитателя, повара, делопроизводителя.

– Конечно, нам важно поддерживать тех, кто призван на защиту Родины, и их семьи. Сахалинцы и курильчане должны быть уверены, что при необходимости они всегда смогут совершенно бесплатно улучшить свои профессиональные навыки, получить новую профессию, чтобы найти работу, повысить доход, – отметила руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.

Напомним, участники специальной военной операции и члены семей погибших защитниковтакже могут повысить свою квалификацию или получить новые профессиональные компетенции в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», подав заявку на портале «Работа России».