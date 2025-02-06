Суббота, 8 февраля, 2025
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

В Южно-Сахалинске прошли чемпионаты к юбилею пограничной службы

На чемпионатах органов безопасности Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам и плаванию, посвященных столетию пограничной охраны на Сахалине и Курилах, наибольшее количество медалей завоевали представители Камчатки и Хабаровского края. Но   участники 17 команд  всех дальневосточных регионов показали  боевой дух. Несмотря на пришедший на Сахалин циклон с сильным ветром и густым снегопадом, все старты лыжников прошли по графику.

На торжественной церемонии закрытия чемпионатов председатель правительства области Алексей Белик вручил награды спортсменам, занявшим призовые места.

– Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом Защитника Отечества. Воин России должен быть сильным, смелым, волевым человеком. Три дня в упорной борьбе вы демонстрировали свои лучшие спортивные качества, волю к победе. Многие из вас добились новых рекордов. А главное – все вы укрепили свой воинский дух, умение сражаться в одиночку и в команде. А значит, сильнее стала наша Родина. Мы сделали все возможное, чтобы чемпионаты органов безопасности стали ярким спортивным событием, чтобы вы могли полностью посвятить себя бескомпромиссной борьбе. Надеюсь, вы сохраните прекрасные воспоминания о нашем островном регионе и с удовольствием приедете сюда вновь, – сказал Алексей Белик.

Председатель Сахалинской региональной организации «Динамо», начальник УФСБ России по Сахалинской области Александр Филоненков отметил, что циклон помог спортсменам проявить свои лучшие качества.

– Вы проявили стойкость, выдержку, все лучшие качества, присущие атлетам и сотрудникам органов безопасности. Поэтому в наших состязаниях нет проигравших, – отметил Александр Филоненков.

Награды победителям вручил  главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предыдущая статья
Непогода все ещё не даёт выйти на линию междугородним автобусам
Следующая статья
В Охинском филиале СахГУ стартовал новый социально-патриотический проект «Сияние цветов Севера»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ