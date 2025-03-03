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АКЦЕНТ

Есть ли шанс выйти из тюрьмы досрочно у осужденного за взятки бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина?

Фото с сайта следственного комитета России.

Он стал фигурантом двух уголовных дел за взятки и был приговорён к 15 годам лишения свободы. Сейчас отбыл уже 2/3 своего срока. И, согласно букве закона, может рассчитывать на УДО – условно-досрочное освобождение.

Хорошавин вошёл в историю российской власти как первый арестованный действующий глава субъекта РФ. Ему с организованной преступной группой инкриминировали взятки в сумме 522 млн рублей за право выполнения работ предпринимателями по госконтрактам и пр.

Двое из шести – за решёткой, один умер

Решение об УДО принимает суд по месту отбывания наказания. Экс-губернатор содержится в одной из колоний Хабаровского края. На момент подготовки публикации не было сведений – собирается ли Александр Хорошавин сделать попытку освободиться раньше срока. Как сообщила его адвокат Ольга Артюхова, пока что её подзащитный к ней с подобной просьбой не обращался.

Право на условно-досрочное освобождение даётся всем, но практика адвокатов говорит, что по таким серьёзным статьям, как у бывшего губернатора (коррупция в разных обличиях), раньше времени на свободу не выпускают.

Из «группы» Хорошавина попавших на скамью подсудимых чиновников за колючей проволокой сейчас находится только проходивший с ним по второму делу бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. В 2022 году он получил 9 лет по совокупности 13 преступлений (они касаются событий во время муниципальных выборов в областном центре в 2014 году) и находится сейчас в одной из колоний Приморья. Как и экс-губернатор, он обжаловал приговор в вышестоящих инстанциях, но его оставили без изменений.

Другие фигуранты первого дела Хорошавина уже на свободе, отсидев свой срок. Бывший заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин отбыл наказание в 2023 году и сейчас находится за пределами Сахалина. Экс-помощник губернатора Андрей Икрамов отсидел положенное в прошлом году. Где он сейчас, установить не удалось. Но говорят, что он появляется на публике и даже во властных структурах. Ему, как стало известно, в последний «тюремный» год заменили меру наказания – из колонии перевели на принудительные работы. Условия содержания там помягче. К примеру, содержание не в самой колонии, а в исправительном центре. В отличие от тех, кто находится «на зоне», направленные на принудительные работы получают деньги за свой труд и самостоятельно распоряжаются большей частью из заработанных сумм.

Третий осуждённый по первому делу Хорошавина, бывший руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачёв, приговорён к 7,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Такая мягкость объясняется тем, что он заключил соглашение со следствием, признал свою вину и дал показания против других фигурантов.

Горбачёва освободили из-под стражи на время следствия, потом был снят арест с его имущества в Москве и в Краснодарском крае.

Четвёртого фигуранта этого дела, экс-министра сельского хозяйства области Николая Борисова, уже нет в живых. Как и Горбачёв, он тоже сотрудничал со следствием, за это был освобождён из-под стражи, в итоге получил только штраф в 2,5 млн рублей.

Шлейф дела беглого мэра

Помимо Хорошавина следствие проявляло большой интерес к делам тогдашнего мэра областной столицы Андрея Лобкина. Но после ареста губернатора в марте 2015 года он покинул Сахалин – улетел из Южно-Сахалинска в Японию, оттуда – в Америку.

Обвёл вокруг пальца даже корреспондентов. В тот день журналист «Советского Сахалина» попытался связаться с Лобкиным по мобильному телефону. Дозвонился. «Созвонимся через час», – ответил тот.

Но ни через час, ни через два его телефон уже не отвечал. Как оказалось, в эти минуты он с космической скоростью мчался в аэропорт. Свидетели бегства экс-мэра рассказывали, как, прикрывая капюшоном лицо, он взбегал по трапу самолёта, вылетающего в Страну восходящего солнца.

Поэтому многие вопросы правоохранители адресовали тогдашнему вице-мэру Екатерине Павлюк, имевшей неофициальный титул самой красивой блондинки городской администрации. Следствие разглядело в её деятельности признаки нарушения статьи 159 УК РФ (предусматривает ответственность за мошенничество). По выводам силовиков, Екатерина Павлюк незаконно дала распоряжение выделить земельный участок дачному некоммерческому товариществу «Жемчужное» в 2012 году и квартиру бывшему водителю Александра Хорошавина Олегу Журбину.

Андрей Лобкин фигурировал тут как пособник. Взвесив доводы следствия, суд в апреле 2016 года постановил арестовать вице-мэра Павлюк. В тюремной камере она пробыла больше 6 месяцев, затем следствие выпустил её под залог.

Вердикт суда огласили в июле 2018 года – 6 лет лишения свободы условно (то есть не в колонии), штраф 500 тыс. рублей, лишение права на определённый срок занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хо­зяйст­венными функциями в государственных и муниципальных органах.

По ходатайству защитников этот приговор отменил областной суд. Уголовное дело стали пересматривать снова, процесс финишировал в июне 2022 года. Срок наказания уменьшили с шести до четырёх лет, тоже условно.

Тем не менее защита Екатерины Павлюк намеревалась добиться оправдательного приговора. Выводы судей обжаловали в вышестоящих структурах. В 2023 году апелляционная инстанция облсуда оставила их в силе, но в части срока снова смягчила наказание. Бывшая вице-мэр получила три года лишения свободы условно вместо назначенных ранее четырёх. Этот вердикт снова обжаловали в Девятом кассационном суде общей юрисдикции, который находится во Владивостоке. Он оставил предыдущее решение в силе. Фемида пришла к выводу, что нет оснований считать назначенное наказание несправедливым вследствие чрезмерной суровости.

В декабре 2024 года была попытка пересмотреть дело в Верховном суде, но результат был всё тот же – в деле Павлюк не нашли оснований для признания её невиновной.

Владимир ПАВЛОВ.

Справка

4 марта 2015 года Хорошавин был задержан на своём рабочем месте и в сопровождении сотрудников Следкома доставлен в Москву. Во время обыска по месту жительства был изъят 1 млрд рублей наличными. Обыски прошли также в московской квартире и на даче Хорошавина, где помимо денег было изъято 800 ювелирных изделий. В первоначальных протоколах фигурировала ручка стоимостью 36 млн рублей, эта информация проходила по всем средствам массовой информации. Впоследствии наличие в деле столь дорогой ручки было опровергнуто.

6 февраля 2018 года южно-сахалинский городской суд приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей. 28 апреля 2022 года зачитали приговор по второму уголовному делу – за получение взяток в сумме более 100 млн рублей во время выборов депутатов южно-сахалинской городской Думы в 2014 году. В итоге по совокупности совершённых преступлений путём частичного сложения сроков – 500 млн штрафа и в общей сложности 15 лет колонии строгого режима.

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