Бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска преследует тень уголовного дела беглого градоначальника Лобкина

29 марта апелляционная инстанция областного суда рассмотрела жалобу защиты Екатерины Павлюк, занимавшей должность вице-мэра областного центра в период правления городом Андрея Лобкина. Вынесенный ей ранее, 9 июня 2022 года приговор оставлен в силе, но несколько смягчен. По итогу чиновница получила три года лишения свободы условно вместо прежних четырех (то есть наказание не связано с пребыванием в колонии) с испытательным сроком три года.

Вместе с тем она лишается права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах сроком на два года, сообщили в пресс-службе областного суда.

Дело Екатерины Павлюк косвенно связано с делом экс-мэра Южно-Сахалинска Андрея Лобкина (с 2015 года проживает в США), последовавшего за уголовным делом бывшего губернатора Александра Хорошавина (задержан за взятки в 2015 году и сейчас отбывает наказание).

Тогдашнему вице-мэру следователи выдвинули обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ, связанным с мошенничеством. По выводам правоохранителей, Екатерина Павлюк незаконно выделила городскую землю дачному некоммерческому товариществу «Жемчужное» в 2012 году и квартиру бывшему водителю экс-губернатора Александра Хорошавина Олегу Журбину.

Лобкин в этом деле фигурировал как пособник, но сразу после ареста Хорошавина в марте 2015 года уехал в Японию, а оттуда – в Америку. Таким образом он избежал общения со следователями, прокурорами и судьями, а Павлюк в апреле 2016 года арестовали.

В камере следственного изолятора чиновница провела больше полугода, потом ее выпустили под залог. В июле 2018 года Фемида приговорила ее к 6 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. После апелляции областной суд вынес решение отменить этот приговор.

Дело стали рассматривать по новой. В июне прошлого года суд вменил ей нарушение нескольких статей Уголовного Кодекса РФ( ч. 1 ст. 285 ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и определил наказание в четыре года условно как пособнику в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Судебная коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции в том, что Екатерина Павлюк использовала свои полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Вместе с тем рассматривавшие апелляцию пришли к выводу, что есть основания смягчить и уменьшить назначенное наказание по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ до трех лет лишения свободы условно. Как сообщил «Советскому Сахалину» адвокат Юрий Сюзюмов, он вместе с подзащитной намереваются подать жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

Владимир Павлов.

Кстати

В Охинском городском суде продолжается рассмотрение дела бывшего вице-мэра Охи Елизаветы Андреевой. Оно примечательно тем, что подобных прецедентов в практике островного правосудия не было – экс-чиновницу обвиняют в использовании поддельного диплома о высшем образовании, позволившему ей занять должность муниципального служащего. Процесс идет ни шатко ни валко – судя по информации на сайте охинского суда, с января нынешнего года слушания откладывались 7 раз!

Основные причины – неявка подсудимой, свидетелей и других участников процесса.

Последнее заседание должно было состояться 29 марта, но в этот раз на него не пришли свидетели. Следующая дата рассмотрения дела о фальшивом дипломе – 2 мая. Такое топтание на месте, как говорят юристы, в практике случается нечасто.

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