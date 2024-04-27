Здесь рождается искусство. К 35-летию южно-сахалинской детской музыкальной школы № 1   

Этот коллектив – обладатель множества различных наград, а это ли не признак мастерства? Лауреат всероссийского конкурса «Где рождается искусство», он прославляет островной регион и в международном масштабе.

Гармония в хоре

Три года назад на VII детско-юношеском хоровом чемпионате мира в Санкт-Петербурге специальный хор «Гармония» школы занял первое место. Для его руководителя Евгении Гуровой и её воспитанниц это значимая творческая победа.

А недавно два коллектива этого педагога стали лауреатами III Всероссийского открытого хорового фестиваля-конкурса «Радуга» им. И. В. Рогановой в Санкт-Петербурге. Специальному хору «Гармония» присуждён диплом победителя и диплом лауреата I степени, а вокальному ансамблю «Камертон» – диплом лауреата II степени. Награждение состоялось в Мариинском театре.

– Победили вопреки всему, на силе воле, – рассказывает почётный работник общего образования РФ Евгения Гурова. – . К таким конкурсам готовятся год, у нас времени было намного меньше. Пошли на риск, ведь мы из обычной, а не специальной хоровой школы. Соперничали с сильными коллективами. Тем не менее, наш хор признали более интересным, ярким и профессиональным. Дети вернулись из Санкт-Петербурга одухотворёнными, с новым культурным и профессиональным опытом. Даже на репетициях вижу: они стали моими соратниками, нас объединяет одно общее дело. Горжусь их успехами.

Евгения Юрьевна дружит и со своими повзрослевшими выпускниками. С уехавшими на материк нередко встречается на фестивалях в других городах. А те, кто остался на Сахалине, нередко приходят в родную музыкальную школу попеть с нынешними участниками хора.

Евгения Гурова – одна из лучших хормейстеров Сахалина, лауреат премии губернатора в сфере культуры и искусства, лауреат Сахалинского фонда культуры. Преподает в музыкальной школе 34 года и признаётся, что другого места работы не представляет.

– В нашем хоре есть свои традиции, праздники, особая атмосфера, душа, о чём любят вспоминать выпускники. Они считают, что время в хоре было лучшим в их детстве, – отметила Евгения Гурова.

Вернувшись из фестивальной культурной столицы, старший хор «Гармония» на городском конкурсе в Южно-Сахалинске взял гран-при, а младший – «Весёлые нотки» получил диплом I степени. Почивать на лаврах нет времени. Впереди много работы.

Страсть к гитаре

На XIII областном конкурсе гитарной музыки (он проходил в Сахалинском колледже искусств в конце прошлого года) ученики музыкальной школы № 1 получили наград больше всех. Воспитанники преподавателя Виталия Огая стали лауреатами трёх степеней и обладателями гран-при. На конкурсе его порадовали и свои дети Даниил и София. К тому же недавно на XIII международном конкурсе молодых исполнителей «Музыкальный Владивосток-2024» они заняли первые места в сольной программе, а ансамбль «Гальярда» был вторым в категории «ансамбль».

– Публика проявила живой интерес к творческому состязанию, – рассказывает Виталий Огай. – Девять дней 400 конкурсантов из престижных музыкальных учреждений соревновались в мастерстве, включая школы при консерваториях Пекина, Шанхая и Новосибирска. Это добавляло напряжения и создавало конкуренцию. Жюри состояло из преподавателей московских консерваторий.

Мы выступили очень хорошо. Тем более Соня была самой младшей в своей возрастной категории (с 13 до 16 лет). 13 ей исполнилось только 8 марта.

Виталий Огай уже 15 лет возит своих воспитанников на «Музыкальный Владивосток», причём с неизменным успехом, поскольку растёт уровень исполнительского мастерства.

В этот раз в конкурсе также поучаствовали учащаяся школы № 1 Полина Казакова, преподаватель по классу балалайки Елена Попова и оркестр русских народных инструментов «Сахалинская метелица» (руководитель и дирижёр Александр Гимро). Наградой сахалинцам стали дипломы лауреатов II степени.

– Чтобы попасть на приморский конкурс, ребята преодолели трудный многоуровневый отбор: победили в двух областных конкурсах и прошли прослушивание специальной комиссией областного ресурсного центра.

Сахалинская душа

Директор школы Александр Гимро рассказал и о других одарённых воспитанниках и преподавателях:

– Балалаечник Сергей Антонов – талантливый, целеустремлённый и трудолюбивый парень. Не раз с успехом выступал в Москве, Санкт- Петербурге, Париже, городах Италии, Болгарии, Японии. По итогам одного из конкурсов с его участием Президент России Владимир Путин прислал нам благодарственное письмо.

Сейчас молодой музыкант обучается в Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова на двух факультетах, по классу балалайки и оперно-симфонического дирижирования. Ему уже доверяют управлять консерваторским симфоническим оркестром и после окончания учёбы предлагают преподавать. Но Сергей твёрдо заявляет, что вернётся на Сахалин, потому что «здесь его душа». Александр Егорович уверен, что молодой профессионал поднимет уровень исполнительского и педагогического мастерства на нашем острове.

Гордость школы и Ксения Свириденко (Косарева), окончившая музыкальный колледж имени Гнесиных и Московскую консерваторию по классу органа. На Сахалин она часто приезжает с концертами. По рассказам её мамы, с самого детства девочка, только проснувшись, торопилась в музыкальную школу. Так ей нравилось заниматься любимым делом, в итоге ставшим профессией.

Юлия Лежнева – всемирно известная оперная певица, с успехом гастролирующая по разным странам. Какое-то время она тоже училась в южно-сахалинской музыкальной школе № 1. Окончив с отличием академический музыкальный колледж при Московской консерватории, продолжила обучение в высших учебных заведениях Великобритании, стажировалась у ведущих певцов разных стран.

Во время концерта в Лондонском королевском Альберт-холле Юлия рассказала, что родилась на Сахалине, где начинала учиться игре на фортепиано. Певица призналась, что очень благодарна своему первому учителю – заслуженному работнику образования Сахалинской области Янине Гимро. Выступление Юлии Лежневой транслировалось во многих странах, услышали и на её родном острове.

Преподаватели и концертмейстеры школы не только готовят замечательных музыкантов, но и сами демонстрируют высокий класс исполнительского мастерства. Так, на XII фестивале-конкурсе образовательных учреждений сферы культуры и искусства Сахалинской области «Грани мастерства» Артём Юхманов (скрипка) в составе ансамбля отмечен гран-при.

Многие преподаватели занимаются научно-исследовательской, методической деятельностью, участвуют в семинарах и научно-практических конференциях. На областном уровне обобщён педагогический опыт Евгении Гуровой, Александра Гимро и Виталия Огая. 70% преподавателей аттестовано на высшую и первую категории.

Для Александра Егоровича музыкальная школа – главное дело жизни, не сочтите за высокопарность. Он награждён почетным знаком «За заслуги перед Южно-Сахалинском I степени», отмечен званиями «Заслуженный педагог Сахалинской области», «Почётный работник общего образования РФ», лауреат Сахалинского фонда культуры и международных конкурсов.

Здесь же работает его супруга Янина Владимировна, которую он называет своей музой. Их дети – выпускники этого учебного заведения. Если музыка и не стала для всех профессией, зато очень помогла в развитии других талантов и способностей, приучила к дисциплине, ответственности, трудолюбию, сформировала духовно-нравственные начала.

– Хочется, чтобы подрастающее поколение было образованным, воспитанным, одухотворённым, – отмечает Александр Гимро. – Сергей Рахманинов, Пётр Чайковский, Альфред Шнитке, Иоганн Себастьян Бах создали много духовной музыки. Это произведения любви и добра, которые лечат и развивают в человеке таланты. Мы стараемся обучать детей и по проверенным временем, и новейшим методикам преподавания. Стремимся воспитывать юных музыкантов на лучших образцах русской классической музыкальной литературы. И, надо признать, это у них получается.

К юбилею школы власти подготовили подарок: учебный год в сентябре юные музыканты начнут в новом современном здании, оснащенным всем необходимым. По национальному проекту «Культура» на закупку инструментов выделено 30 млн рублей. Два концертных рояля уже ждут новоселья. В старом помещении им тесно.

Даниил Молчанов.