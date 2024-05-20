Батареям – огонь. По всем признакам, отопительный сезон в области продлится до июня

До конца мая наступления устойчивого тепла в южных районах области не предвидится, а соответственно, не будет условий для завершения нынешнего отопительного сезона. Как известно, отопление многоквартирных домов заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится на уровне +8 градусов. Это условие оговорено соответствующим постановлением правительства РФ.

В региональном управлении гидрометеослужбы «Советскому Сахалину» сообщили, что в третьей декаде мая, скорее всего, продолжатся температурные колебания, когда день на день не приходится, сегодня тепло, а завтра холодно. В целом по региону действует закономерность: устойчивое тепло наступает сначала на юге, затем постепенно тепло продвигается на север. Соответственно, и отопительный сезон в северных районах заканчивается позже, чем на юге. В Курильском районе в прошлом году уже всё было готово к отключению теплоснабжения 6 июня, но изменились погодные условия, заметно похолодало и отключение централизованного отопления перенесли на 9 июня. А в Охе прошлогодний отопительный сезон продолжался до 29 июня.

По данным в мэрии областного центра, в Южно-Сахалинске в прошлом году решение о завершении отопительного сезона было принято 7 июня. В нынешнем сезоне, если так же будут развиваться климатические события, можно ориентироваться на ту же дату, плюс-минус пару суток.

В 2022 году в связи с погодными условиями отопительный период продлевали до 13 июня.

Обычная практика такова: сначала от теплоснабжения отключают централизованное теплоснабжение предприятий, затем доходит очередь до жилых домов, позже – до детских садов, школ, социальных центров, медицинских учреждений и других подобных учреждений. В областном центре в прошлом году социально значимые учреждения отапливали вплоть до 1 июля.

В региональном министерстве ЖКХ уточнили, что решение об отключении на основании среднесуточных показаний температуры наружного воздуха принимают администрации муниципалитетов. Они мониторят среднесуточную температуру в населённых пунктах и, исходя из полученных данных, готовят документы и отключают отопление. В южных районах это происходит обычно в начале, а в центральных и северных районах в середине июня.

В мэрии Анивы поэтично подметили, что отопительный сезон традиционно подходит к концу, когда отцветает сакура. Теплоснабжением района занимается ООО «Сахалинская теплоснабжающая компания». В прошлом году централизованное теплоснабжение отключили 5 июня.

Во всех районах с прекращением подачи тепла у теплоснабжающих организаций, управляющих компаний начинается «жара». Нужно успеть за короткое лето подготовить сети к следующему сезону, промыть и опрессовать системы отопления многоквартирных домов, устранить неполадки, а местами провести плановую замену сетей…

Владимир СЛАВИН.