Пиджак со шнуровкой и худи-непромокайки. Сахалинские дизайнеры принесли десятки модных идей в «Лабораторию искусства»

Дизайнеры одежды и аксессуаров представили образы современного городского жителя.

В арт-резиденции «Маяк» в Южно-Сахалинске создатели делились авторским видением моды: нашлось место и тренду на экологичность, и стилю милитари, и островной культуре. Творческих людей объединил маркет «Лаборатория искусства».

– Мы создали проект, который поддерживает сахалинских дизайнеров и в целом модную индустрию региона. Его миссия — объединить островных производителей одежды и аксессуаров, создателей брендов и дизайнеров, чтобы они могли заявить о себе в жизни, а не только в социальных сетях. Такие мероприятия востребованы у тех, кто создаёт новое, – отметила куратор арт-резиденции «Маяк» Александра Высоцкая.

В «Лаборатории искусства» участвовали 15 сахалинских брендов одежды и украшений. Каждый проект дизайнеров – это уникальные идеи и авторский стиль, а каждое изделие продумано до мельчайших деталей, будь то отстёгиваемые карманы на рубахе или английские булавки на жилете в качестве декора.

Сахалинка Ксения Кислицына постоянно в поиске новых идей. Хобби, в котором она поддерживала свою подругу Анжелу Киричек, незаметно превратилось в маленький, но успешный бизнес.

– Бренд «Корица КRS BRAND» — это не пошив с нуля, как у большинства дизайнеров. Мы занимаемся трансформацией одежды, делаем её функциональной, дарим вещам вторую жизнь. Например, в нашей коллекции есть мужской пиджак со шнуровкой на спине и по бортам.

Благодаря тому, что шнуровка регулируется, его можно подогнать под любой типовой размер — от 48-го до 54-го. Другой пиджак мы обшили фатиновыми рюшами, и теперь это изделие унисекс. Работаем с джинсами: комбинируем их с другими тканями, собирая жилеты, юбки, сарафаны и платья. Это отвечает тренду на экологичность, ведь вторичное использование одежды – это не только модно, но и полезно для окружающей среды, – объяснила Ксения Кислицына.

Некоторые дизайнеры делали ставку на природу островов. Автор бренда PARTCHA Оксана Пачкир разработала удобные дождевики-худи из непромокаемой ткани с утеплением. Верхняя одежда выполнена в чёрном цвете, её украшают наклейки-скетчи, посвящённые Сахалину: здесь и маяк Анива, и чайка в шапке рыбака, и даже сивуч на камне.

Уже знакома жителям и гостям Сахалина создатель украшений со «слезами Карафуто» Юлия Филюшкина. Осколки японской бело-синей керамики, которые островитяне находят на берегу моря, в руках мастерицы превращаются в элегантные подвески. Кроме этого, Юлия работает с кусочками стекла — обточенные волнами осколки она запекает в специальной печи до глянцевого блеска. Так появляются кулоны и кольца, и каждое изделие похоже на кусочек Охотского моря.

Участник маркета и постоянный резидент «Маяка» Мария Жилкова сделала ставку на натуральные ткани и этностиль. Островитянка шьёт романтичные платья, рубашки и сарафаны для девочек, украшает их вышивкой.

– Мне всегда хотелось создавать для детей одежду, которая бы подчёркивала их нежный возраст. Современная индустрия детской моды копирует стиль взрослых. А я создаю что-то более романтичное, изящное и наивное. В своей работе использую только натуральные ткани: хлопок, лён, муслин, хлопковый вельвет. Закупаю их в Южной Корее, у этих материалов прекрасное качество и очень разнообразные принты. Основной модельный ряд – для детей до 5 – 7 лет, но иногда поступают заказы на одежду для подростков. Мне хочется, чтобы дети были красиво одеты, — рассказала создатель бренда MАRUSSIA_STYLE Мария Жилкова.

Кроме арт-резиденции «Маяк», дизайнеров Сахалинской области поддерживает «Объединение модных индустрий» (ОМИ). Платформа, созданная в островной столице, является местом, где творческие люди могут реализовать потенциал.

Помимо обучающих курсов, в ОМИ помогают начинающим кутюрье найти партнёров, запустить бренд и начать зарабатывать в креативной индустрии. На базе объединения есть необходимое оборудование для обучения и практики, опытные педагоги всегда готовы помочь, подсказать и исправить ошибки на старте.

На маркете «Лаборатория искусства» представители ОМИ рассказали о курсах для школьниц – платформа ведёт набор девочек в группы для обучения моделингу, макияжу, фотографии и дизайну одежды. Учебную программу запустят во время летних каникул.

Николай ПИТЕРСКИЙ.