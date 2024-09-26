Когда танцует осень вальс-бостон. Портрет сахалинского октября

Время любоваться золотисто-багряным листопадом, удивляться первому снегу, заготавливать капусту впрок. Это всё про сахалинский октябрь.

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что уже в середине сентября Сахалин принял первые сигналы о приближении холодов: в селе Первомайское Смирныховского района отмечены минусовые показатели температуры воздуха: ночами температура опускалась до -2…-3°. Позже холодовой центр смещается в Тымовскую долину.

Месяц «с серединки на половинку»: обычно первая его половина еще одаривает в дневное время погожей, теплой погодой, а вторая недвусмысленно дает понять: зима не за горами. В Южно-Сахалинске 2 октября 2016 года зарегистрирован максимум дневной температуры: +22,7°. Впрочем, и в конце месяца случаются тепловые всплески, как это произошло 23 октября 2019 года: воздух прогрелся до +15°. А в прошлом году 25 октября показатель составил +18,5°.

В октябре возможен снег, но устойчивый снеговой покров может образоваться разве что на крайнем севере. В областном центре 2 октября 2011 года снегопад происходил на фоне желтеющей и краснеющей листвы. По этой причине пострадали кустарники и деревья в городских посадках.

Что касается листопада, в прошлом году в областном центре разноцветье листвы можно было видеть в начале второй декады октября. Причём в сквере у областного музея в это же время еще доцветали розы. Даль, что такое цветение продолжается недолго, до первого серьезного циклона. Стихия моментально срывает с деревьев и кустарников пестрые наряды.

Принимая во внимание среднюю месячную температуру, самым теплым в областном центре выдался октябрь 2023 года, показатель составил +8,4°, а самым холодным – октябрь 1986 года: +3,6°. Самым «мокрым» был октябрь 1997 года, когда выпало 217 мм осадков – это больше, чем во все другие месяцы того же года, а самым «сухим» выдался октябрь в 1986 году, их выпало лишь 22 мм. При том, что среднемноголетний показатель равен 100 мм.

Время от времени в наши широты заявляются циклоны с сильным ветром и осадками. 5 – 6 октября прошлого года в областном центре даже пришлось вводить режим ЧС, подтопило более 20 домов. Метеорологи и региональное управление МЧС заранее предупредили о сильных дождях в семи районах юга острова и возможном повышении уровня воды в реках, выхода её на пойму. В парке разбушевалась речка Рогатка. Бурные потоки, поваленные деревья… Последствия ликвидировали всем миром.

Этому месяцу посвящено немало пословиц и поговорок. Октябрь землю прикроет где листком, где снежком. Октябрь часто плачет в платок зари красной, да все холодными слезами. Сентябрь пахнет яблоком, октябрь — капустой.

В сельской местности издавна было принято, да и сейчас практикуется заготавливать капусту впрок, когда начинаются холода. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления квашеной капусты.

Самый простой таков. Первым делом нужно выбрать «правильную» капусту – белую, крепкую, и желательно сочную. Кочаны «с зеленцой» для таких целей не годятся. Капусту (без кочерыжек) шинкуют вместе с морковью, в пропорции на килограмм капусты – до 100 г морковки.

Добавки по желанию: черный перец горошком, лавровый лист. Некоторые не признают капусту без тмина и укропного семени. И главное – соль. На 1 кг капусты с морковью достаточно 20 г соли, это столовая ложка без горки. Всё перемешивается и оставляется на 2 – 3 дня в эмалированной посудине, например, в ведре или кастрюле, при комнатной температуре для брожения под гнётом!

Несколько раз за это время нужно будет проткнуть капустную массу до самого донышка посудины, чтобы выходили скопившиеся газы. Иначе конечный продукт будет горчить. На финише капусту перекладывают в банки и отправляют на хранение в прохладное место. Приятного аппетита!

Семён РЕЧКИН.