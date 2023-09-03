На островах отмечают День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны

Накануне на Сахалин прибыли заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Главные мероприятия праздника проходили на площади Славы областного центра. По традиции к Вечному огню с цветами пришли ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, представители органов власти, общественности и духовенства. Затем прошли парадные расчеты.

– Мы чувствуем неразрывную связь с героями, которые избавили мир от фашизма. Открыли для народов многих стран путь к свободному и созидательному развитию, процветанию и благополучию.

Наши деды и прадеды тогда показали пример мужества и стойкости, силы духа, истинного патриотизма. Уроки истории особенно важны сейчас. Вновь подняли головы те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда в двадцатом веке. Кто готов привести человечество к глобальной катастрофе.

Как и 80 лет назад, наш священный долг – дать им самый решительный отпор и одержать Победу, – обратился к собравшимся Дмитрий Медведев.

— Наши отцы и деды внесли огромный вклад в Победу, ценой жизней миллионов советских людей отстояли мир, свободу и независимость Отечества, избавили планету от нацизма, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Мы благодарим ветеранов, всегда будем помнить и чтить героев, защитивших нашу Родину.

Сегодня во многих странах об этом стараются забыть, вычеркнуть из истории не только подвиг советского солдата, но и нашу культуру, язык, само слово «русский». Наши бойцы вновь на передовой, а противники делают все возможное, чтобы остановить развитие России.

Но Россия остается сильной. И я уверен, вместе мы обязательно победим.

– День воинской славы – это знак уважения ко всем, кто освобождал Южный Сахалин и Курильские острова. Кто проливал кровь за эти земли. Память о них всегда в наших сердцах. Сегодня важно сохранить правду о событиях тех лет.

Мы видим, к чему приводит искажение исторической правды. К возрождению нацизма и попыткам ослабить нашу страну. Мы не допустим этого. Героизм, сила духа и стойкость – в душе нашего народа. Сегодня сахалинцы и курильчане защищают нашу Родину на Донбассе.

Мы все поддерживаем их и ждем домой с победой, – сказал Губернатор Валерий Лимаренко.

А августе 1945 года под натиском советских войск мощная Квантунская армия капитулировала. Две тысячи наших солдат и офицеров сложили свои головы на полях сражений.

Участник штурма Харамитогского укрепрайона ветеран войны Вячеслав Гаврилов вспоминает 3 сентября 1945 года.

– В этот день 78 лет назад в Южно-Сахалинске была точно такая же хорошая погода – светило солнышко. Вспоминаю сегодня своих боевых товарищей, которые со мной воевали и освобождали Сахалин. Многих, конечно, уже нет с нами. Такова жизнь, судьба. Сейчас каждый год в Смирных проходит реконструкция тех событий – рассказал Вячеслав Гаврилов.

За героические подвиги в боях на островах 14 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Почти два миллиона отмечены медалью «За победу над Японией».

В числе награжденных Алексей Федорович Белик. За проявленное мужество на полях сражений на Сахалине 20-летний боец трижды представлялся к награде медалью «За отвагу»и другим наградам. Сейчас его внук — Алексей Белик, названный в честь своего героического деда, возглавляет правительство Сахалинской области.

Ирина Новикова.