Жители частных домов Южно-Сахалинска подали свыше 300 заявок на помощь после стихии

От них поступило 317 заявок на ликвидацию последствий стихии. Это данные на первую половину дня, сообщает пресс-служба мэрии. Все они отрабатываются.

Немалая часть пострадавшего частного сектора находится вблизи реки Сусуя, в районе города, именуемом Владимировка. По сведениям управления ГО и ЧС областного центра, на этом участке водоема с 11 до 13 часов уровень воды упал на 19 см. По словам Андрей Нечипуренко, начальника отдела содержания автодорог управления мониторинга и благоустройства администрации Южно-Сахалинска, все работы находятся на контроле специалистов. Рабочие занялись отсыпкой проезжей части для движения автобуса маршрута № 22.

А в другом районе города, на улице Карьерной, сложилась непростая ситуация – протекающая там Уюновка поменяла русло. Сейчас туда максимально мобилизовали все силы спасателей. Подключается тяжелая техника завода им. Федотова.

С прошедшей ночи на улицы вышли 84 единицы техники и 144 рабочих. При необходимости это количество будет увеличено.

– Первоочередные объекты – улицы Горького, Сахалинская, Тихоокеанская, Емельянова, Ленина, проспект Мира, – отметил Андрей Нечипуренко. – Сейчас ведем расчистку ливневых канализаций, дорог, убираем грязь и сухостой, нанесенные ливневыми потоками.

Григорий Ростовцев.