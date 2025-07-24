1 – 2 августа в областном центре пройдёт чемпионат и первенство Сахалинской области на призы газеты «Советский Сахалин»

В этом году соревнования приурочены к проведению в областном центре международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект». Подробнее журналисту «Советского Сахалина» рассказал один из организаторов статусных состязаний – тренер-преподаватель высшей категории спорт­школы олимпийского резерва зимних видов спорта Денис Веселов.

– Чемпионат и первенство Сахалинской области на призы газеты «Советский Сахалин» по прыжкам с трамплина, как известно, после тридцатилетней паузы возродились в 2023 году. Инициатива принадлежит вице-президенту Всероссийской федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Владимиру Славскому. Владимир Фёдорович приезжал на Сахалин из Москвы, сделал такое предложение редакции, идея была поддержана. Сегодня состязания включены в единый ежегодный календарный план. Турнир служит стартом в летнем и зимнем сезонах для спортсменов всех возрастов – по их итогам можно присваивать спортивные разряды.

В предстоящих соревнованиях планируется задействовать все имеющиеся трамплины: 10-, 20-, 35- и 72-метровый «гигант». Участники все наши, сахалинские, сейчас они выступают на международных соревнованиях в Сочи, разыгрывают Кубок «Горный орёл». К началу соревнований в Южно-Сахалинске все прибудут на Сахалин.

В том числе члены взрослого состава олимпийской сборной России, мастера спорта Александр Баженов, который в этом сезоне идёт к возможному олимпийскому выступлению, Никита Лобода, Денис Гон, Артём Мясников.

Они – двукратные чемпионы России зимнего и летнего сезонов в 2024 году, в 2025-м на зимнем чемпионате стали серебряными призёрами в командных соревнованиях.

Выступят и юные звёздочки из юниорского состава сборной России: Полина Пак, Диана Ермоленко, Дмитрий Серёгин и Никита Беленок.

Приглашаем всех желающих посмотреть на выступления спортсменов на комплексе «Высота», это будет круто!

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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