1 апреля – День без вранья? Почти правдивые истории от читателей «Советского Сахалина»

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Серьёзное лицо – ещё не признак ума…

1 апреля – это воистину праздник очень российский. Попробуйте с этим не согласиться!

У нас в России это день розыгрышей. «У вас сзади вся спина белая!» – самый известный.

Над собой мы любим смеяться.

Охинский оленевод

Это ещё в начале восьмидесятых было. Сидим в аэропорту Охи, ждём кукурузник в Южный. «Аэропорт» – это вагончик с печкой-буржуйкой и начальником аэропорта в придачу. Сидит мужик в тулупе и лётной фуражке в кресле из какого-то списанного самолёта и рассказывает нам о преимуществах своей работы. Считает свои оклады, надбавки, коэффициенты – загибает пальцы. Мы, пассажиры, почти не слушаем, но он в конце вдруг произносит:

– …плюс 350 р. за рога!

Привлёк всё же общее внимание.

– Это что, за то, что жёны на материке? Такая надбавка? – спросил кто-то.

– Не! – обрадовался «Аэрофлот». – Это вот за вот эти..! – кивнул он на оленьи рога, раскинувшиеся своими ветвями на весь потолок вагончика.

– Я вижу, из вас никто их купить не хочет. А корреспонденты, инженеры, вахтовики приезжают всякие, спрашивают. Я им за 100 р. продаю. С гвоздика снимаем, в эту дверь туда-сюда пролезают. А вот в самолётный люк – никак! Лётчикам я четвертак за каждого покупателя отстёгиваю. Они как рогоносца увидят – начинают спешить. Винты уже крутятся. Покупатель просит рога к крыльям примотать. Какое там! «Нарушение аэродинамических свойств»! Покупатель уже на бегу сбрасывает свои рога и прыгает в люк. И так два-три раза в неделю.

Во как! Высший профессионализм!

Виктор Серов.

Как разыграли профи юмористов

Готовимся к концерту в воинской части. Восемь юмористов-про­фес­сио­налов. Специалистов по розыгрышам и приколам.

Заходит к нам в гримёрку молодой боец. Стриженый наголо. Улыбается немного дебильной улыбкой. Мы снисходительно над ним подшучиваем, подкалываем. Он счастливый. Одному из нас:

– А я вас в телевизоре видел!

А сам глазами по полу рыщет. Глазками туда-сюда стреляет. Потом под шифоньер заглянул.

– Ты потерял что-то? Может, военный билет? – пошутил один из юмористов.

– Та ни-и! – улыбается боец. – Я тут за «Живым уголком» ухаживаю. Тута в соседнем кабинете. У мени змея куда-то из аквариума стикала. Гадюка чёрная. Индийские лётчики подарили. Практиканты. Смотрю, може тут где ховается…

Через три секунды все восемь профессиональных юмористов сидели на шифоньере.

Заходит замполит части объявить, что всё готово. Видит ползающего по полу, заглядывающего под диван бойца.

– А, вот ты где рядовой Васильев! Товарищи артисты, разрешите представить, вот нам прислали новобранца, только два месяца, как закончил иститут кинематографии! Профессиональный артист!

Боец поднялся. Лицо стало умным, но чуть лукавым.

– Гадюка! – констатировал один из юмористов, с трудом спускаясь с шифоньера.

Константин Сергеев.

Развели ГИБДД

Был капитаном на парусной яхте. Бухта небольшая, две яхты на весь пирс. Желающие покататься часто приезжают. Капитан порта попросил капитана второй яхты Саню сделать «гуманитарный (то есть бесплатный) рейс» с нужными нашему работодателю гостями. Оказались офицеры ГИБДД с жёнами.

Санина яхта вышла в море. А я намотал на подходящую палочку белую ткань и заклеил её черными полосками скотча. На манер жезла гаишника. Стою, жду.

Влетает в бухту коллега. Я делаю фирменную проходку по пирсу с самопальным жезлом. В нужную секунду показываю Сане, мол, сюда швартуйся, нарушитель!

Саня делает поворот и реверс на указанную точку к своему причальному кнехту. Врубается в мою «разводку».

Своим пассажирам вполголоса с досадой говорит:

– Просил же вас спасжилеты надеть! Теперь этот инспектор меня вообще без зарплаты оставит. Если права не отберёт…

– Может, мы с ним договоримся? – предлагает один из гостей и мигает друзьям, доставая кошелёк.

– С этим козлом ещё никто никогда не договорился, – успокоил их Саня.

Опущу, как они меня уговаривали денег взять. Не выдержали мы с Саней – расхохотались. Гаишники присоединились. А вечером нас шашлыком стали угощать.

Николай Михайлов.

Фельдшер и акушерка

Шли всей театральной студией с репетиции. Настроение куражистое. По пути газетный киоск. Тут же придумали себе актёрский этюд. Каждый подходил и по-разному заговаривал с киоскёршей. Но потом на полном серьёзе спрашивал: нет ли, мол, в продаже последнего номера журнала «Фельдшер и акушерка»? После восьмого покупателя та уже засуетилась. Добил её наш педагог, седой гримёр драмтеатра. От солидного мужчины в возрасте она никак этого вопроса не ожидала. Написала фломастером на листочке: «Журнала «Фельдшер и акушерка» в продаже нет», закрыла киоск и убежала. Видимо, на почтампт…

Василий Ткачёв.