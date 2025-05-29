1 июня в Южно-Сахалинска состоится фестиваль «Я – счастливая мама»

Мероприятие пройдет для женщин, планирующих беременность, или тех, кто уже находится в отпуске по беременности или уходу за детьми. Приглашаются и все, кто хочет освоить профессию няни.

Гостей ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, консультации экспертов, мастер-классы и полезная информация о мерах поддержки семей в регионе.

Мероприятие проходит в рамках региональной программы «Счастливое материнство», реализуемой по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и направленной на комплексную поддержку женщин на всех этапах материнства.

Центральным событием фестиваля станет образовательная программа «9 шагов к материнству», где участницы смогут поэтапно изучить ключевые аспекты материнства — от репродуктивного здоровья до возможностей профессиональной реализации после рождения ребенка. Каждый шаг включает консультации с профильными специалистами.

Помимо образовательной части гостей фестиваля ждут еще много полезного:

дегустация меню для беременных от ресторанов города,

практические мастер-классы по уходу за новорожденными,

озможность пройти экспресс-диагностику здоровья.

В этот праздничный день будут работать аниматоры и аквагримеры для детей, пройдут творческие мастер-классы.

Фестиваль «Я – счастливая мама» – это возможность получить полезные знания, задать вопросы экспертам и провести время в атмосфере праздника и заботы о семье, сообщает пресс-служба регионального правительства.