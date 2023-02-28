1 марта в Сахалинской области проверят систему оповещения

В рамках плановой комплексной проверки готовности систем оповещения населения во всех районах области в среду проверят элементы региональной системы оповещения населения, в том числе – громкоговорители, светодиодные экраны, мобильные комплексы информирования и другую технику. В теле- и радиоэфире озвучат информацию о проводимой проверке.

Проверка будет проводиться в промежуток между 10.00 и 11.00.

Данное мероприятие является необходимым для нормального функционирования системы оповещения.

Одновременный запуск всех оконечных устройств позволит органам власти выявить проблемные участки и устранить нарушения.

Услышав сигнал, жителям следует соблюдать спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение теле- и радиоэфира являются плановыми. Никаких практических действий предпринимать не требуется.