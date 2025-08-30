1 сентября – День знаний

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

Школьная пора, студенчество – очень ответственный период. В это время закладывается фундамент будущих достижений отдельного человека и поколения в целом, формируется будущее всей страны. Поэтому мы с особой ответственностью подходим к развитию образования, стремимся создавать лучшие условия для юных жителей региона.

1 сентября первых учеников примут две новые школы в Южно-Сахалинске. Одна – самая большая в области – построена в жилом комплексе «Авангард», другая в южной части города.

Мы поддерживаем стремление наших ребят познавать мир, развиваться, получать нужные области профессии. Создаём «Кванториумы» и «Точки роста». Помогаем оплачивать учёбу в островных вузах. Строим кампус мирового уровня СахалинТех.

В День знаний желаю школьникам и студентам ставить перед собой самые амбициозные цели и достигать их. Учитесь, исследуйте, задавайте вопросы и не бойтесь мечтать!

Благодарю учителей за благородный труд! Вы наставляете детей, вдохновляете, вкладываете в них душу и знания. Родителям желаю терпения и взаимопонимания с детьми.

Пусть этот учебный год принесёт всем отличные оценки, значимые достижения и яркие события! С праздником!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.