1 сентября, в День знаний, торговля спиртным будет запрещена

Администрация областного центра напоминает, что запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в этот праздничный день установлен законом Сахалинской области от 26.04.2013 № 33-ЗО.

В случае нарушения запрета в соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ виновных ждет административный штраф: на должностных лиц — в размере от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических — от 100 до 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.