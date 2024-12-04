10 декабря губернатор Валерий Лимаренко проведет прямую линию

В 15:00 на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в официальных группах правительства области и информационного портала «Сахалин и Курилы|Sakh.online» ВКонтакте глава региона в прямом эфире ответит на вопросы, которые больше всего волнуют жителей островного региона.

Текстовая трансляция также будет проходить в официальном Telegram-канале губернатора «Лимаренко Brief».

Оставить обращение губернатору можно по телефону: 8 (4242) 670-391.

Кроме того, вопросы принимаются в видео- или текстовом форматах с пометкой «прямая линия» через платформу обратной связи (ПОС), социальные сети губернатора и правительства региона.

Обратиться можно в личные аккаунты Валерия Лимаренко:

Также вопросы принимаются на страницах Центра управления регионом:

Все поступившие на прямую линию обращения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы, сообщает пресс-служба регионального правительства.