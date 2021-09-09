10 сентября состоится прямая линию губернатора Валерия Лимаренко

По информации Центра управления регионом, на прямую линию главы области, которая пройдёт в социальных сетях, поступило уже более 200 вопросов.
Основные темы, которые волнуют сахалинцев и курильчан – реновация, ремонт дворов и дорог, строительство новых школ и детсадов, а также сфера ЖКХ.
Специалисты ЦУР65 будут фиксировать обращения жителей региона до дня прямого эфира.
Напомним, вы можете задать вопрос по телефону: 8-4242-67-03-91.
Обращение с пометкой «Прямая линия» можно оставить в профилях Валерия Лимаренко:
- Instagram (https://www.instagram.com/limarenko_official/);
- Facebook (https://www.facebook.com/valery.limarenko);
- Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);
- ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).
И островного Центра управления регионом:
- Instagram (https://www.instagram.com/tsur_65/);
- Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);
- ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).
Трансляция пройдет на «ОТВ-Сахалин», в профилях губернатора в YouTube, Instagram и аккаунтах ЦУРа.