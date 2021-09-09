10 сентября состоится прямая линию губернатора Валерия Лимаренко

По информации Центра управления регионом, на прямую линию главы области, которая пройдёт в социальных сетях, поступило уже более 200 вопросов.

Основные темы, которые волнуют сахалинцев и курильчан – реновация, ремонт дворов и дорог, строительство новых школ и детсадов, а также сфера ЖКХ.

Специалисты ЦУР65 будут фиксировать обращения жителей региона до дня прямого эфира.

Напомним, вы можете задать вопрос по телефону: 8-4242-67-03-91.

Обращение с пометкой «Прямая линия» можно оставить в профилях Валерия Лимаренко:

И островного Центра управления регионом:

Трансляция пройдет на «ОТВ-Сахалин», в профилях губернатора в YouTube, Instagram и аккаунтах ЦУРа.