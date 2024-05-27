10 супружеских пар с детьми стали лауреатами конкурса «Семья года» на Сахалине

В Южно-Сахалинске наградили островитян, ставших победителями и призёрами по итогам регионального конкурса «Семья года».

В номинации «Многодетная семья» 1 место заняла семья Клочковых из города Корсакова. Супруги Виктория и Александр воспитывают троих сыновей. Второе место — у семьи Мирошниченко из Южно-Сахалинска, где подрастают три дочери. Награду за третье место вручили южносахалинской семье Белодед. Островитяне воспитывают троих сыновей-погодков. Супругам Игорю и Наталье помогает бабушка Людмила Зинуровна, которая приняла активное участие и в подготовке к конкурсу.

В номинации «Молодая семья» победили супруги Маслаковы из Южно-Сахалинска, которые воспитывают восьмилетнюю дочь. Семейство Черновых из Шахтерска растит двоих сыновей. Они заняли второе место. А третью ступень почётного пьедестала отдали южносахалинцам Токаревым, у которых также двое детей — дочь и сын. Отдельно отметили островитян, которые проживают в малых населённых пунктах. В номинации «Сельская семья» первое место завоевала семья Сторожевых из села Ныш в Ногликском районе.

В номинации «Семья — хранитель традиций» победила семья Ли из Южно-Сахалинска, которая воспитывает четверых детей в духе корейских национальных традиций. На втором месте — семья Черкасовых из Тымовского района, а замкнула тройку ещё одна корейская семья из областного центра — супруги Олег и Виктория Кан с тремя детьми.