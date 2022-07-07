10 тысяч сахалинцев отметят День рыбака профессионально. Прочие жители Сахалина – любительски

Мало кто встретит праздник в домашней обстановке: в сезон рыбаку дома делать нечего. Он там, где есть рыба, где время считают не по календарю, а по добытым объемам. И где удачный промысловый день может оказаться гораздо значительней любого праздника.

По весне завершился, пожалуй, самый значимый для дальневосточных рыбаков промысловый сезон — Охотоморская минтаевая путина. Всего добыто около 800 тыс. тонн минтая. По сравнению с прошлым годом это больше на 1,5 процента. При этом вклад сахалинских рыбаков составил около 28 тыс. тонн.

Много это или мало — судить потребителям минтая, а также покупателям продукции, которую изготавливают из сырца прямо в море. Это традиционные филе, рыбный фарш, сурими. Выпуск продукции постоянно растет. По сравнению с 2021 годом производство филе минтая увеличилось на 50 проц., а фарша — на 92 проц. Производство же сурими, этого весьма востребованного полуфабриката, вообще бьет все рекорды: его объемы увеличились в 18 раз.

Заниматься переработкой рыбы, а не ограничиваться лишь доставкой на берег брикетов из замороженного минтая рыбакам выгодно: за счет высокой добавочной стоимости отрасль достаточно уверенно держится на плаву.

Минтай пришел и ушел, а рыбацкие будни продолжаются. В Восточно-Сахалинской подзоне в июне завершилась очередная сельдевая путина. В этом году добычей этой любимой в народе рыбы занимались 43 сахалинских предприятия. За последние пять лет число желающих добыть и подать потребителю на стол много-много соленой сельди увеличилось втрое. А объемы добычи выросли в 7 раз!

Не успели рыбаки разобраться с селедкой, как настало время одной из самых привлекательных путин — лососевой. Прогнозы ученых весьма оптимистичны: в 2022 году в Сахалинской области прогнозируется выловить 121 тыс. тонн красной рыбы. Основной улов должна составить горбуша: наука рассчитывает на добычу не менее 87 тыс. тонн.

Путина уже началась. Первыми опробовали ставные невода рыбаки северных Курил, чуть позже к ним подключились охинцы. Появились уже и первые хорошие уловы. На вчерашний день сахалинцы добыли уже чуть больше тысячи тонн рыбы — горбуши, кеты, нерки и кижуча.

В ближайшее время промысловые объемы будут только расти. На следующей неделе в путину вой­дут рыбопромысловые предприятия южных Курил, а в середине июля выставят свои невода рыбаки северо-восточного побережья Сахалина.

Сейчас у рыбаков ответственная пора: предстоит оборудовать летние станы и выставить невода в расчете на удачные тони. Здесь не до праздников: работать надо!

Вот с этим рабочим Днем рыбака редакция «Советского Сахалина» тружеников моря и поздравляет. Удачной вам путины и богатых уловов, земляки!

Игорь КАЛИНИН.