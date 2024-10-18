10 заявлений на место на топовые направления подготовки. Результаты приема в СахГУ

В этом году в Сахалинском государственном университете – полный набор. Вуз принял студентов на высшее и среднее профессиональное обучение 2 000 первокурсников по более чем 50 направлениям. Причём 1417 первокурсников зачислены на бюджетные места.

На некоторые направления подготовки был весьма высокий конкурс – по 10 заявлений от абитуриентов на одно место. Серьёзный отбор проходили студенты, поступающие на такие направления, как «Лингвистика» (китайский и английский языки), «Педагогическое образование» (история и обществознание, японский и английский языки, корейский и английский языки), «Востоковедение и африканистика» (корейский и английский языки), «Прикладная математика и информатика», «Нефтегазовое дело» и «Строительство».

Некоторые первокурсники заранее подумали о месте работы после окончания вуза. 16 человек поступили учиться по целевой квоте, выбрав направление «Электроэнергетика и электротехника» и педагогическое образование с двумя профилями: «География и туризм», «Математика и физика», «Русский язык и литература», «Начальное образование и иностранный язык», «История и обществознание», а также «Дошкольное образование».

Желающие получить среднее профессиональное и высшее образование в СахГУ нашлись в 27 регионах России. И не только ДФО, но и в Москве, Московской, Архангельской, Калининградской и других областях. Островной вуз выбрали несколько десятков человек из зарубежья – Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Среди поступивших на очную и заочную формы обучения есть участники специальной военной операции, а также дети воинов. Сейчас по отдельной квоте обучаются 39 студентов.

С этого учебного года в СахГУ появились и новые направления подготовки как на бакалавриате, так и в магистратуре. На первой ступени высшего образования теперь можно обучиться по профилю «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Учитель-дефектолог» и стать педагогом с двумя профилями «География и туризм» и «Начальное образование и иностранный язык». А со степенью магистра через два года с дипломом СахГУ выйдут специалисты по управлению проектами в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, управлению разработкой нефтегазовых месторождений и водородной энергетике.

К началу учебного года постепенно разрешилась «жилищная» проблема. На первом этапе отремонтированы два общежития по улице Пограничной и проспекту Победы, обустроены новой мебелью и бытовой техникой комнаты и кухни, а душевые и туалеты – сантехникой. А тем студентам, кто пока вынужден арендовать жильё, компенсируется часть расходов в размере 12 700 рублей ежемесячно.

Анастасия КАРАМУШКИНА.