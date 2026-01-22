Фото курильского вулкана Чикурачки вошло в 100 кадров года из 12 000 000 снимков

Проект «100 кадров года» проходит третий год подряд. Лучшие кадры выбирает искусственный интеллект из 12 миллионов фотографий, добавленных пользователями в 2ГИС за год. На снимках — природные достопримечательности и шедевры архитектуры, парки и набережные, туристические точки, вновь открытые объекты и другие интересные места. В проект «100 кадров года» вошли фотографии из 35 регионов России.

В карточках организаций на картах 2ГИС есть раздел «Фото», куда пользователи добавляют свои снимки — он помогает ещё до посещения места понять, как оно выглядит. С 2023 года в геосервисе фотографии анализируют нейросети — они определяют самые красивые и полезные фото и показывают их первыми, обучившись на сотнях миллионов фотографий. А ещё — раскладывают по разным альбомам («Интерьер», «Атмосфера», «Еда и напитки» и т.д.) внутри карточки, чтобы пользователям было проще ориентироваться.

Специально для проекта «100 кадров года» нейросети 2ГИС вновь выбрали самые красивые снимки, сделанные пользователями в разных уголках России за весь 2025 год. Проект не только помогает привлечь внимание к работам авторов, которые находят необычные ракурсы и сюжеты, но и показывает, как меняются и какими разными и удивительными могут быть города нашей страны. Все снимки можно увидеть на сайте bestphoto.2gis.ru.

С 2025 года в 2ГИС пользователи получили возможность добавлять в карточки компаний и мест не только фото, но и видео — они помогают более полно передать вид и атмосферу. Видео отображаются во вкладке «Фото» в карточках компаний и объектов на карте. Пользователи снимают интерьеры кафе, витрины магазинов, улицы и достопримечательности — чтобы другие могли заранее увидеть, как выглядит место, и сделать уверенный выбор.

Искусственный интеллект выбрал самые атмосферные видео, среди добавленных пользователями — уютная прогулка по Летнему саду в Санкт-Петербурге, музей Павла Бажова в Новосибирской области, путешествие без интернета по республике Алтай. Все видео можно увидеть на сайте bestphoto.2gis.ru.

Проект «100 кадров года» от 2ГИС наглядно показывает разнообразие и красоту городов страны. Больше всего фотографий нейросеть выбрала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (8), Калининградской области (8), Москве (7), Приморском крае (6), Свердловской области (6) и Пермском крае (5).

Посмотреть 100 лучших фотографий и самые атмосферные видеоролики — по версии 2ГИС — можно на сайте проекта bestphoto.2gis.ru.

Ульяна КУТАËВА.