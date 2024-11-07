100 лет назад к берегам Сахалина подошёл японский линкор «Нагато» с будущим императором Японии на борту

К началу XX века Япония вышла из изоляции и сразу заявила права на участие в колониальном разделе мира. К этому времени армия и флот восточной империи были испытаны войной, провинции сшиты нитками железных дорог, промышленность прошла модернизацию и укрупнила предприятия. Следуя духу эпохи, члены японской императорской семьи, наконец, отважились покинуть острова, жители которых обожествляли их, чтобы посетить потенциальных союзников в других странах или проведать колонии – для этого в августе 1925 года наследник японского престола принц Хирохито посетил оккупированный юг Сахалина, показывая Карафуто и миру, что Япония пришла сюда надолго.

Принцы пошли по миру

Традицию посещения заморских территорий заложил отец Хирохито — принц Ёсихито. В 1907 году он посетил Корею, аннексию которой японцы готовили с конца XIX века. Визит стал первым выездом членов императорского дома за пределы Японских островов.

В 1901 году у Ёсихито родился сын, который вошёл в мировую историю под именем императора Хирохито. В пятнадцатилетнем возрасте, обучаясь в спецшколе для японской знати, он стал наследным принцем. А затем завершил образование в отдельном вузе, где преподавали лучшие учёные Токийского императорского университета и генералы, прошедшие школу русско-японской войны.

В 1921 году принц Хирохито подружился с европейцами, посетив Великобританию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Италию и резиденцию Папы Римского. После такого тура в Японии его признали регентом, спеша освободить болеющего императора Ёсихито от бремени государственных дел.

В 1923-м принц-регент Хирохито приехал на Тайвань, поглощённый империей после японо-китайской войны.

Линкор стал «бортом № 1»

Заграничные поездки первых лиц в любом государстве обставляются серьёзными мерами безопасности. Поэтому Хирохито на Карафуто отправили в каюте самого современного на тот момент линкора «Нагато». Этот огромный серый корабль был спущен на воду в 1919 году. На ходовых испытаниях он побил рекорд скорости линкоров, развив ход почти до 50 км в час!

Как утверждают историки, опасения за жизнь принца не были пустыми страхами: к 1925 году Япония сурово хозяйничала в Маньчжурии и Корее, патриотические организации этих стран столь же жестоко сопротивлялись имперской власти. Поэтому японские службы безопасности опасались покушений на жизнь принца на Карафуто, где широко использовался труд китайских и корейских рабочих.

Кстати, посещение Сахалина русским цесаревичем, будущим императором Николаем II, было сорвано покушением на его жизнь, совершённым японцем. На острове цесаревича ждали и деятельно готовились принять наследника престола. В пост Александровский для этого пригласили молодого архитектора Ивана Чарушина, который должен был оформить столицу острова.

По Отомари ходил трамвай

Утром 5 августа 1925 года принц Хирохито специальным поездом добрался до военно-морской базы Йокосука в 70 км от Токио. Миноносец доставил его на борт линкора «Нагато», и военный корабль взял курс на север. Через три дня, 8 августа, «Нагато» бросил якорь в акватории порта Вакканай на Хоккайдо, где пробыл до вечера, а затем пошёл к порту Отомари на юге Сахалина.

9 августа принц Хирохито сошёл на берег Карафуто в белом военно-морском мундире. Первым делом он осмотрел бумажную фабрику, запущенную в Отомари к 1914 году с помощью капиталов компании Mitsui и лоббистских усилий губернатора Садатаро Хираоко.

После осмотра фабрики Хирохито посетил городскую школу и смотровую площадку, с которой открывался вид на Отомари и залив Анива. Затем на трамвае доехал до памятника майору Нисикубо, погибшему в 1905 году у села Дальнего в бою с защитниками Сахалина из отряда Арцишевского. Вечер первого дня принц провёл на линкоре, где изучал отчёты местных чиновников.

В Тоёхаре смотрел оленьи скачки

Следующим утром принц сел на поезд – ради этого на Карафуто завезли паровоз и вагоны, достойные императора, – и отправился в Тоёхару (будущий Южно-Сахалинск). В столице префектуры правитель Японии провёл два дня, но на ночь обязательно возвращался на линкор.

В Тоёхаре принца вместе с жителями города встречали губернатор Карафуто, воинское и полицейское начальство. Кортеж автомобилей повёз Хирохито по будущему Компроспекту сперва в здание правительства, а затем на смотровую площадку у главного синтоистского храма (выше современной площади Славы). Там принц посадил хвойное дерево и отправился в городскую школу, а затем в одно из правительственных зданий, где отобедал блюдами из сахалинских продуктов. После обеда аборигены острова развлекали Хирохито скачками на оленях, нивхскими и айнскими песнями и танцами.

Ближе к вечеру принц вернулся на линкор «Нагато», где дал аудиенцию заслуженным жителям Карафуто, а затем наблюдал с борта военного корабля фейерверки и парад кораблей, украшенных фонарями.

Следующий день — 11 августа — принц уделил опытной сельскохозяйственной станции в Конуме (сегодня — Новоалександровск), где японцы разводили домашний скот и пушных зверей. Затем наследник престола наблюдал гонки рыбацких лодок в заливе Анива.

Утром 12 августа линкор выбрал якорные цепи и прошёл мимо мыса Крильон в Татарский пролив. По пути Хирохито осматривал с борта рыбацкие хозяйства и играл в гольф на палубе бронированного корабля.

Принц сажал тисы в Маоке и Хонто

13 августа линкор «Нагато» подошёл к Маоке (будущему Холмску). Побережье встретило японского правителя без ласки: небо было пасмурным, дул ветер, море в районе порта волновалось. Сопровождающие отговаривали Хирохито от посещения города, но упрямый принц сошёл на берег как раз в том районе, где сегодня находится площадь Мира.

Затем Хирохито перешёл в школу, возле которой посадил тис. Молодёжь приветствовала правителя страны песнями, гимнастическими и танцевальными номерами. После Хирохито со смотровой площадки осмотрел город и отправился на бумажную фабрику, где встретился с ведущим специалистом по целлюлозно-бумажному производству Окавой Хейдзабуро. Бумажник провёл принца по цехам предприятия и доложил о развитии целлюлозно-бумажной промышленности на Карафуто.

Затем принц вернулся на линкор «Нагато» и отправился в Хонто (Невельск). В этом городе он пообщался с мэром, посмотрел выставку местной продукции и поприветствовал соревнования единоборцев и кавалеристов.

* * *

Хирохито оказался 124-м императором Японии. Вторую мировую войну он проиграл, имея звание генералиссимуса японской армии.

За время его правления в Японии произошло несколько десятков терактов, с помощью которых политические силы островной державы пытались добиться своих целей. После окончания войны Хирохито смог избежать основной ответственности за её развязывание, так как его признали лишь формальным руководителем государства.

Хирохито руководил Японией до смерти в январе 1989 года.

На Сахалине он больше не бывал.

Юрий ВОРОБЬЁВ.