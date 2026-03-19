100-летний юбилей отметил ветеран войны Алексей Васильевич Ветров

Он вырос в украинском городе Пирятине, где пережил тяжёлые годы. Голодомор 1932–1933 годов оставил глубокий след в его жизни. Алексей Васильевич сетует, что без коровы его семья не выжила бы. Пили стакан молока в день, «для поддержки штанов». С 1941 по 1943 год их деревня была оккупирована немцами. Жизнь была крайне тяжёлой: еду готовили из полусгоревшего зерна, а жили за счёт огорода. В 17 лет Алексей решил стать добровольцем.

17 марта 1944 года был призван в ряды Красной Армии, где служил в составе зенитного полка и участвовал в обороне Ленинграда. Заболел, был госпитализирован, затем переброшен на 2-й Украинский фронт.

3 марта 1945 года при форсировании Одера Алексей попал в плен на территории Германии. Во время очередного обстрела ему пришлось выйти из окопа и бежать по открытой местности. Двое его товарищей были подстрелены, а ему удалось спастись. В надежде, что немецкие солдаты не заметят его, красноармеец притворился мёртвым. Однако враг заметил его дыхание.

– Я закончил войну не как победитель, а как пленник, – с грустью вспоминает Алексей Васильевич. – Утром 9 или 10 мая кто-то вбежал в барак и закричал: «Конвоя нет! Победа!». Так я встретил День Победы – в плену.

После освобождения из концлагеря Алексея отправили в ссылку на Колыму как «изменника Родины». Этот статус он так и не смог принять, ведь он выполнил свой долг.

В ссылке работал плотником. После освобождения остался в Магадане и начал новую жизнь: окончил школу, работал на автобазе, женился и воспитывал детей.

Он исполнил свою мечту, поступив в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта на факультет эксплуатации железных дорог. После окончания института приехал в Поронайск и работал здесь дежурным по станции. Через год стал начальником станции.

У Алексея Васильевича трое детей, по столько же внуков и правнуков. Его супруга умерла, он живёт один, но не поддаётся унынию.

– Дедушка, несмотря на возраст, очень активный, – рассказала внучка Маргарита. – Каждый день гуляет, делает зарядку, занимается домашними делами: стирает, готовит и убирается.

С приходом весны Алексей Васильевич каждый год отправляется на дачный участок. Сам на окне выращивает рассаду перцев и огурцов. По словам внучки, он на даче руководит семейной командой.

С годами характер ветерана не испортился. Он позитивен, как будто нет за плечами ста лет, много шутит и никогда ни на что не жалуется. И ещё он очень скромный. У Алексея Васильевича много наград, но они хранятся в шкатулках. И даже в День Победы он появляется на публике без орденов.

Со 100-летним юбилеем поздравлять ветерана приезжало много гостей. Среди многочисленных подарков – телевизор от правительства Сахалинской области. А администрация муниципалитета вручила Алексею Васильевичу ключи от новой меблированной квартиры. Мэр Поронайска Антон Карпуков рассказал «Советскому Сахалину», что в муниципалитете есть такая традиция – поздравлять с днём рождения жителей района, перешагнувших 80-летний рубеж.

Алексей Васильевич не редкий гость на важных мероприятиях. Каждый год на День Победы он приезжает в Леонидово на митинг. И пару раз даже попал в объектив нашего корреспондента.

P. S.

А вообще так получилось, что настоящий день рождения у ветерана 16 марта, а не 17, как указано в его документах и во всех официальных источниках. Как-то в паспортном столе ошиблись и «омолодили» на сутки Алексея Васильевича. Может, поэтому он всё такой же энергичный, как и много лет назад?