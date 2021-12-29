105 корсаковских семей получили новые квартиры

Многоэтажку на улице Калинина в городе Корсакове построили в рамках региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Сахалинцы получили комфортабельные квартиры, соответствующие всем современным стандартам – с поклеенными обоями, сантехникой, счетчиками, системой отопления и электроприборами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Мы планируем создать целый микрорайон на Калинина. Первый дом уже сдан, на подходе второй, продолжается строительство третьего. Предусмотрим здесь современный сквер с прогулочными зонами и местом отдыха, – рассказал представитель строительной компании Михаил Козлов.