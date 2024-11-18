107 неоплаченных штрафов накопил сахалинец и чуть не лишился имущества

Житель областной столицы несколько лет регулярно нарушал правила дорожного движения, получал уведомления о штрафах, но не оплачивал их.

Сотрудники областного управления ГИБДД обратились за помощью к судебным приставам. Те возбудили 107 исполнительных производств на 74 000 рублей. И пришли в квартиру, где зарегистрирован должник.

Оказалось, квартиру нарушитель сдаёт в аренду, но всё имущество принадлежит ему. Судебный пристав арестовал и изъял телевизор.

Это возымело действие. Долг по административным правонарушениям был погашен.

Но история на этом не закончилась. У южносахалинца обнаружились ещё долги перед кредитными организациями. Поэтому его автомобили объявлены в розыск.

Леонид КАРПЫЛЁВ.