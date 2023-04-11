Свой 101-й день рождения отметила долгожительница Александровска-Сахалинского

Лидия Терентьевна Сокурова в городе человек известный и уважаемый. Работала преподавателем в местной школе № 6, имеет звание заслуженного учителя России, награждена знаком отличника народного просвещения.

Вдобавок к этому – талантливая поэтесса, за век с лишним жизни у нее собралась обширная коллекция стихов собственного сочинения.

Поздравить Лидию Терентьевну со знаменательной датой приехали мэр Владлен Антонюк, Анна Панова – и. о. директора школы № 6, где Лидия Терентьевна трудилась, представители общественности.

Гости вручили подарки имениннице и пожелали здоровья, творческих успехов.

Антон Смоляков.

Фото с тг-канала Наш Александровск-Сахалинский.