108 гагаринских минут открыли новую эру в космонавтике

65 лет минуло, а вечер 12 апреля 1961 года помнится в деталях. Взволнованная мама с крылечка срочно зовёт домой. А там из радиоприёмничка «Север» звучит голос Левитана, сообщающего о полёте первого человека в космос! Нашего советского!!!

Градус семейного восторга нарастал столь стремительно, что в тот же день я, восьмилетняя девчонка, написала первое в жизни стихотворение, посвящённое Юрию Гагарину. А когда увидела в газетах его звёздную улыбку, поняла: это мой герой навсегда. Через год в Москве отец купил мне книгу о достопримечательностях столицы. И сколько было радости, когда на последней её странице я увидела красивый цветной портрет космонавта № 1.

Детская влюблённость и романтизм открывшихся перед страной космических далей завораживали. Научно-популярные книги и журналы об авиации и космонавтике, можно сказать, потеснили школьную художественную литературу. Над письменным столом на кнопках множились вырезанные из газет портреты лётчиков-истребителей и космонавтов. Эмоции зашкаливали…

Впрочем, в этом не было ничего необычного. Очень многие сверстники тогда мечтали пойти звёздным путём Гагарина, не представляя, какой титанический труд за всем этим стоит. Но столь духоподъёмным было время космических стартов страны.

И позже не терялся интерес к теме космических полётов и исследований.

А однажды (чем не подарок судьбы?!) я оказалась на экскурсии в Звёздном городке и побывала в уникальном музее центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Между прочим, на Сахалине много интересного связано с космонавтикой. В областном центре в 1960-е годы по инициативе «Советского Сахалина» проводились легкоатлетические пробеги имени Юрия Гагарина. На наши острова в гости и на отдых приезжали Павел Попович, Герман Титов, Алексей Елисеев, Виталий Севастьянов, Валерий Кубасов, Георгий Гречко, Алексей Леонов, Владимир Ляхов, Евгений Хрунов, Анатолий Арцебарский, Александр Калери, Иван Вагнер…

Новостью для нас стало известие, что Павел Беляев 20-летним лётчиком участвовал в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов и награждён медалью «За победу над Японией». А вот в судьбе космонавта № 61 Героя Советского Союза Александра Лавейкина Сахалин был и остаётся малой родиной. Здесь служил его отец – генерал-майор авиации, а Саша учился в начальной школе. Интервью с героем космоса оставило добрую память на всю жизнь.

Сегодня островная область ещё и технически помогает отечественной космонавтике. Так в Поронайске появился трассо-измерительный пункт «Сахалин» – «глаза и уши» космодрома «Восточный». А в мире за шесть с половиной десятилетий многое изменилось: проторенным гагаринским путём во Вселенную почти каждый год отправляются астронавты и космонавты многих стран.

Но нам не забыть первопроходца, который 12 апреля на старте корабля «Восток» произнёс простое и гениальное слово: «Поехали!».

Людмила Степанец.