28 сентября

  • Рядом со зданием корсаковской школы в небольшом домике расположен интернат, где живут и учатся школьники пригорода. Там чисто, уютно, тепло. Для учеников вовремя и вкусно готовятся завтраки, обеды и ужины. Хорошие условия для детей созданы и в интернатах в пос. Таранай Анивского района, при средней школе Углегорского района, при Костромской школе в Чеховском районе и других пунктах. Только в этом году открыто 11 новых интернатов.
Стахановец Южно-Сахалинского рудоремонтного завода Иван Павлович Дудник 26 лет работает формовщиком в литейном производстве.
Он в совершенстве овладел своей специальностью.
За шесть месяцев выполнил годовую норму. Своему мастерству стахановец обучил более 20 молодых рабочих.
НА СНИМКЕ: И. П. ДУДНИК знакомится с новой моделью подшипника
для шахтных тягальных лебедок.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».
  • На пароходах «Анива» и «Куйбышев» доставлено 700 голов чистопородного крупного рогатого скота, закупленного в совхозах Сибири. Сейчас корсаковская скотобаза мясо-молочного треста приступила к выдаче скота колхозникам-переселенцам и рабочим совхозов Кировского, Красногорского, Лесогорского, Широкопадского, Холмского и Чеховского районов. Кроме того, 120 голов скота приобретено для рабочих угольной и лесной промышленности.
Труженики сельскохозяйственной артели «30 лет Октября» Южно-Сахалинского
Района вырастили в этом году высокий урожай овощей. Колхоз уже продал трудящимся Сахалина десятки тонн ранней капусты, редиса и огурцов.
НА СНИМКЕ: звеньевая-стахановка Надежда Павловна Кукушкина ведет сбор
первых зрелых томатов.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».
  • Новоселы-переселенцы из Курской, Полтавской, Орловской областей объединились в сельхозартель. Только в прошлом году на улицах с. Новая Деревня Южно-Сахалинского района выстроено более 20 домов. А за 5 лет здесь появилось 52 новых рубленых дома. Колхозники назвали село Новая Деревня.

(Продолжение следует).

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