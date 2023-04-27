28 сентября
- Рядом со зданием корсаковской школы в небольшом домике расположен интернат, где живут и учатся школьники пригорода. Там чисто, уютно, тепло. Для учеников вовремя и вкусно готовятся завтраки, обеды и ужины. Хорошие условия для детей созданы и в интернатах в пос. Таранай Анивского района, при средней школе Углегорского района, при Костромской школе в Чеховском районе и других пунктах. Только в этом году открыто 11 новых интернатов.
- На пароходах «Анива» и «Куйбышев» доставлено 700 голов чистопородного крупного рогатого скота, закупленного в совхозах Сибири. Сейчас корсаковская скотобаза мясо-молочного треста приступила к выдаче скота колхозникам-переселенцам и рабочим совхозов Кировского, Красногорского, Лесогорского, Широкопадского, Холмского и Чеховского районов. Кроме того, 120 голов скота приобретено для рабочих угольной и лесной промышленности.
- Новоселы-переселенцы из Курской, Полтавской, Орловской областей объединились в сельхозартель. Только в прошлом году на улицах с. Новая Деревня Южно-Сахалинского района выстроено более 20 домов. А за 5 лет здесь появилось 52 новых рубленых дома. Колхозники назвали село Новая Деревня.
(Продолжение следует).
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