Какие труды, такие и плоды. Собираясь на дачу, не забудьте купить пиво для слизней

У отдавшей урожай садовой земляники срезаем листья, не затрагивая точку роста, и для быстрого нарастания новых подкармливаем мочевиной (30 г на погонный метр). Удобрение заделываем в почву граблями. К зиме кустики должны нарастить зелёную массу.

Земляника выращивается 4 – 5-польным оборотом, поэтому пик урожая приходится на второй-третий год. На четвёртый розетки уже не так продуктивны, поэтому готовьте грядки для новых посадок любимых сортов.

Подкормки луку и чесноку больше не нужны. Но не спешите выкапывать созревшие луковицы. Пусть ещё дней 10 побудут на грядке, наберут побольше минеральных солей и витаминов. Потом свяжете их в косы и определите в проветриваемое солнечное помещение. Чуть подпорченные крупные головки можно сохранить, удалив верхний кроющий лист и срезав корешки. Просушите луковицы на сетке, и они дадут новый кроющий листок. Такие экземпляры долежат и до нового года.

Томаты не заболеют, если будете хорошо проветривать теплицу, но на ночь фрамуги прикрывайте. Если у некоторых растений на листьях появились пятна фитофторы или проявилась бурая пятнистость, завязывание плодов будет медленным, завязь может осыпаться. Первым делом удаляем больные и лишние листья в ведёрко.

Как в холодную, так и в очень жаркую погоду пчёлы не летают и не опыляют растения. В этом случае по инструкции воспользуйтесь препаратами «Бутон», «Завязь универсальная» и др. Учтите: недопустимо дважды обрабатывать цветки, иначе появятся уродливые плоды. Можно также прожечь в теплице бумагу, углекислый газ положительно влияет на завязь.

Регулярно поливайте томаты в междурядья, рассыпьте под корнями растений гранулы сложного удобрения диаммофоски.

Сейчас мощно цветут огурцы. После каждого сбора урожая лучшая для них подкормка – раствор 1 л навоза в ведре воды (либо 2 ведра навоза в 200-литровой бочке с добавлением 800 г диаммофоски).

Партенокарпические (самоопыляющиеся) огурцы особых хлопот не доставляют. А пчёлоопыляемым требуется проветривание, так что держите двери в теплицах открытыми. Если зеленцы под каркасами, то укрывной материал на дугах поднимайте постепенно, на 10 – 20 см даже в солнечную погоду. Иначе это пагубно скажется на растениях. Ночные температуры низковаты, так что совсем не снимайте укрывной материал.

Для лучшей вентиляции удаляйте больные и лишние листья, чтобы не было загущения. При высокой влажности на огуречные грядки нападает мучнистая роса. Небольшие очаги этого заболевания легко устранить, удалив листья с белым налётом в ведро с медным купоросом. При большом распространении заболевания поражённые листья прижигают коллоидной серой. Её ваткой наносят на листья. Можно опрыскать огуречные плети коллоидной серой (30 – 50 г препарата на 10 л воды) или, как вариант, развести 1 часть коровяка в 10 частях воды, настоять 3 – 4 часа, процедить и обработать растения.

Иногда на листьях огурцов появляются жёлтые пятна, а с нижней стороны – розовый налёт. Впрочем, и розовые язвочки на зеленцах – признаки всё того же поражения антракнозом. Эта болезнь также стремительно распространяется во влажную погоду. Больные листья уничтожайте, а растения обработайте 1-проц. раствором бордоской жидкости. Это универсальное средство против болезней овощных и плодовых культур.

Так же действуйте при бактериозе, если листья огурцов покроются узловатыми пятнами и на них с обеих сторон появятся жёлтые, мутноватые капли, оставляющие при высыхании белый налёт.

Многие дачники уже убирают ранние сорта картофеля. А тот, кто не обработал посадки среднепоздних сор­тов бордоской жидкостью против фитофторы, тот получил в одночасье заболевший картофель. К тому же на ботву напали многоядные листоеды. На некоторых участках они превратили ботву картофеля в ажурные сеточки. Вредят посадкам и жуки, и личинки. Последние сначала питаются дикоросами, а потом перебираются на овощные культуры. Появляются внезапно и за считанные дни уничтожают посадки. Так что первым делом удаляйте сорняки, а затем обработайте кусты актеликом (15 мл на 10 л воды).

Картофельная коровка (эпиляхна) – не менее опасный вредитель. Эти жуки с 28-ю чёрными точками внешне похожи на божьих коровок. Их личинки чёрно­го цвета в шиповидных выростах. Против них применяйте биопрепараты и инсектициды. Обработки лучше проводить вечером. Старайтесь, чтобы раствор попал на нижнюю часть ботвы.

Вручную собирайте слизней, прячущихся под укрытиями. Посыпайте дорожки железным купоросом (10 г на 1 кв. метр), суперфосфатом (5 – 8 г на 1 кв. метр) или табачной пылью. Опыляйте растения просеянной древесной золой или опрыскивайте раствором (0,5 кг древесной золы, по 2 ст. ложки поваренной соли и жгучего перца в 10 л воды). Слизни любят пиво. В качестве приманки налейте его в баночки и прикопайте ловушки.

На Сахалине встречается шесть видов щелкунов (проволочников). Они вредят всем овощным культурам. Меры защиты от них – известкование почвы, внесение минеральных удобрений, содержащих аммиак, борьба с сорняками. Личинок щелкунов можно вылавливать с помощью кусков картофеля, оставленных в почве.

Развитие свёклы и моркови этим летом идёт медленнее, чем обычно. Кто не сделал последний прорыв загущенных посадок, сделайте его. От крестоцветной блошки опыляйте корнеплоды древесной золой или опрыскивайте зольным раствором. Стакан золы залейте 3 л кипятка, через 10 – 12 часов долейте водой до 10 л и 2 – 3 раза обработайте растения с интервалом в 4 – 5 дней. Можно воспользоваться актеликом (15 мл на 10 л воды) или «Искрой» (10 г на 10 л воды).

Хорошо просушите крупные луковицы первоцветов. В 20-х числах августа будем высаживать их на клумбы.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

Какие районированные сорта чёрной смородины считаются наиболее урожайными для Сахалина?

М. Братушев, г. Долинск.

По информации специалистов СахНИИСХ, отличными ранними сортами чёрной смородины считаются «ядрёная» и «вологда», дающие по 3,5 кг крупных ягод с куста. Сорта «ксюша» и «красная мечта», обладающие отменным десертным вкусом, – среднего срока созревания. На каждом кусте поспевает от 2,2 до 3 кг ягоды. Сорта позднего созревания «глариоза» и «агролисовская» порадуют садоводов урожаем от 3,5 до 4 кг с куста.

Саженцы этих плодово-ягодных кустарников выращивают в Сахалинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22).