12 апреля – День космонавтики

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Поздравляю вас с Днём космонавтики!

Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин совершил свой исторический полёт на корабле «Восток-1». Это событие стало ярким свидетельством высокого научного и промышленного потенциала нашей страны.

Поколение за поколением мы грезим о полётах к далёким планетам. Штудируем науки, укрепляем тело и дух, чтобы быть готовыми к любым испытаниям. Конечно, не все посвящают себя космосу. Наученные трудиться ради высокой цели, мы получаем отличную закалку и не сдаёмся перед препятствиями. Здесь, на Сахалине и Курилах, занимаемся наукой, строим дома, добываем нефть и ловим рыбу, лечим и учим людей. Делаем лучше мир вокруг, укрепляем нашу Россию.

Счастья вам и здоровья, сахалинцы и курильчане! Пусть сбываются самые дерзкие планы и мечты!

С Днём космонавтики!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

