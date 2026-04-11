12 апреля – День космонавтики

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Поздравляю вас с Днём космонавтики!

Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин совершил свой исторический полёт на корабле «Восток-1». Это событие стало ярким свидетельством высокого научного и промышленного потенциала нашей страны.

Поколение за поколением мы грезим о полётах к далёким планетам. Штудируем науки, укрепляем тело и дух, чтобы быть готовыми к любым испытаниям. Конечно, не все посвящают себя космосу. Наученные трудиться ради высокой цели, мы получаем отличную закалку и не сдаёмся перед препятствиями. Здесь, на Сахалине и Курилах, занимаемся наукой, строим дома, добываем нефть и ловим рыбу, лечим и учим людей. Делаем лучше мир вокруг, укрепляем нашу Россию.

Счастья вам и здоровья, сахалинцы и курильчане! Пусть сбываются самые дерзкие планы и мечты!

С Днём космонавтики!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.