12 апреля – праздник Светлого Христова Воскресения

Уважаемые православные христиане Сахалина и Курил!
Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
Мы празднуем победу жизни над смертью, добра над злом. В этот весенний день сердца людей наполняются радостью и надеждой, любовью и верой.
Пасхальные традиции, идущие из глубины веков, объединяют поколения, помогают сохранять нравственные ценности. Они побуждают нас делиться душевным теплом, дарить утешение страдающим, приходить на помощь нуждающимся. Связывают людей нитями доброты и поддержки, укрепляют общество, родную область, нашу великую страну.
Пусть праздник Светлого Христова Воскресения придаст сил и укрепит веру! Счастья вам, друзья мои, и крепкого здоровья!
Христос Воскрес!
Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.