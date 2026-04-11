12 апреля – праздник Светлого Христова Воскресения

Уважаемые православные христиане Сахалина и Курил!

Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Мы празднуем победу жизни над смертью, добра над злом. В этот весенний день сердца людей наполняются радостью и надеждой, любовью и верой.

Пасхальные традиции, идущие из глубины веков, объединяют поколения, помогают сохранять нравственные ценности. Они побуждают нас делиться душевным теплом, дарить утешение страдающим, приходить на помощь нуждающимся. Связывают людей нитями доброты и поддержки, укрепляют общество, родную область, нашу великую страну.

Пусть праздник Светлого Христова Воскресения придаст сил и укрепит веру! Счастья вам, друзья мои, и крепкого здоровья!

Христос Воскрес!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.

