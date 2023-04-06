12 лет за помощь террористам

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Южно-Сахалинске приговорил 37-летнего иностранца, проживавшего в Сахалинской области, к 12 годам лишения свободы за оказание помощи террористам. Об этом сообщила пресс-служба сахалинского управления ФСБ.

Гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона, общаясь по интернету с активным членом международной террористической организации, принял решение участвовать в деятельности радикальной структуры. Он систематически перечислял деньги на нужды боевиков, оказывал им помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.

В 2021 году ФСБ пресекла деятельность иностранца.

Суд признал собранные следователями ФСБ доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы.

В суде гражданин свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся.

Учтя это, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы (первые три года – в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима).

Приговор вступил в законную силу.

Леонид КАРПЫЛЕВ.