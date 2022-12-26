12 новых автомобилей скорой помощи отправились по региону

Ключи от машин главным врачам вручил губернатор Валерий Лимаренко. Спецтранспорт позволит медицинским работникам добираться до пациентов в кратчайшее время.

– Когда речь идет о жизни и здоровье людей, на счету каждая минута. Важно, что в Сахалинской области продолжает обновляться парк машин скорой помощи. Новые автомобили уйдут в районы, где в автотранспорте есть наибольшая потребность, например, в Южно-Курильск. Новый транспорт поможет медицинским работникам незамедлительно приходить на помощь людям даже в самых отдаленных населенных пунктах, – сказал Валерий Лимаренко.

Новые автомобили оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам – дефибрилляторами, кардиографами, аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием.

Помимо Южных Курил, современные кареты скорой помощи получили Долинский, Анивский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Ногликский, Охинский, Поронайский, Углегорский и Холмский районы.

По словам главного врача Поронайской ЦРБ Людмилы Куимовой, в их городском округе работают три бригады скорой помощи. В среднем поступает 25 вызовов в сутки.

– От Поронайска до Южно-Сахалинска 300 километров, и многих пациентов нам приходится доставлять в областные медицинские центры. Автомобиль необходим и для перемещений по району. Работы много, и новый автомобиль – прекрасный подарок к Новому году! – рассказала главврач.

Автотранспорт поставлен в островной регион Минпромторгом России в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Всего за последние годы островные медицинские учреждения получили 42 кареты скорой помощи. Новые автомобили предоставили также медучреждениям первичного звена. Для них в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в этом году было закуплено 57 машин. Оснащение регионального здравоохранения новой техникой и оборудованием будет продолжено, чтобы еще больше повысить качество и доступность медицинской помощи для сахалинцев и курильчан.

Отметим, с начала года в Сахалинской области фельдшеры совершили более 160 тысяч вызовов. В 85% случаев доезд медицинской бригады укладывается во временной интервал до 20 минут. Такой показатель стал возможен благодаря оснащению службы и созданию единой диспетчерской на базе новой станции скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального правительства.