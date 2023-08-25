12 сахалинцев примут участие в дальневосточном этапе конкурса управленцев «Лидеры России»

В региональном этапе конкурса «Лидеры России» участвовало более 460 сахалинцев, отбор успешно прошли 12 человек. Губернатор Валерий Лимаренко встретился с победителями, поздравил их с победой и пожелал им успехов на следующих этапах всероссийского конкурса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– У нас с вами общая цель – сделать жизнь на островах более комфортной. Участие в такого рода конкурсах – это хорошая возможность для островной молодежи показать себя и свои таланты всей стране, – обратился к участникам конкурса губернатор.

На встрече с главой области участники конкурса озвучили идеи по привлечению высококвалифицированных кадров на Сахалин и Курилы. В ближайшие годы здесь создадут тысячи новых рабочих мест. Чтобы удержать востребованных местных специалистов и привлечь дополнительные кадры с материка, в области предусмотрели различные меры поддержки. В их числе – арендное жилье и дальневосточная ипотека. Кроме того, представители ряда специальностей, переезжающие в островной регион, получают подъемные и другие льготы. Однако, по мнению участников конкурса, помощь необходимо расширить. Своими нетривиальными идеями они и поделились с представителями правительства.

– Конечно, нужно ориентироваться на отрасль, в которой будут трудиться специалисты. К примеру, если это аграрная сфера, можно было бы выделять земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов в аренду сроком до 5 лет. Затем человек должен иметь возможностью ее приватизировать и оформить льготную ипотеку на строительство жилья, – отметил заместитель начальника отдела, главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в области Дмитрий Колесниченко.

Служба по сопровождению прибывших специалистов могла бы помогать решать социальные и жилищные вопросы формате в «одного окна». Такой сервис предлагается создать на базе МФЦ.

Также для привлечения кадров предлагается создать единый информационный ресурс «Едем на Сахалин», где можно было бы найти все доступные вакансии в регионе, пошаговые инструкции по переезду, а также номер тематической горячей линии. Еще одна предложенная мера – компенсация затрат на санаторно-курортное лечение и туристического отдыха.

Дальневосточный этап конкурса «Лидеры России» пройдет во Владивостоке в октябре. Суперфинал управленческого состязания намечен на 2024 год.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента России с 2017 года. Его цель – выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей.

Свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранений и культуры.