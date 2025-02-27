12  сахалинских управляющих компаний занесены в список злостных неплательщиков за электроэнергию

На сайте Дальневосточной энергетической компании размещены списки исполнителей коммунальных услуг, имеющих на начало февраля просроченную задолженность за потреблённую электроэнергию. В их числе – 12 сахалинских компаний, общий долг которых превышает 11 млн рублей.

В февральском антирейтинге исполнителей коммунальных услуг две УК из г. Корсакова:

ООО «Александрит» – обслуживает 100 многоквартирных домов, долг свыше 4,3 млн рублей;

ООО «Мастер Юг» – обслуживает 29 многоквартирных домов, долг более 907 тыс. рублей.

Пять компаний из г. Южно-Сахалинска:

ООО «Комфит» – в обслуживании 106 жилых зданий, долг около 1,3 млн рублей;

ООО «Мастер-Север» – обслуживает 33 дома, задолженность более 881 тыс. рублей;

ООО «Мастер Юг» – 33 многоквартирных здания в обслуживании, долг более 707 тыс. рублей;

ООО «Мастер» – 5 домов в управлении, долг свыше 472 тыс. рублей;

ООО «УК «Сфера-ЮК» – 2 многоквартирных дома в обслуживании, долг более 363 тыс. рублей.

Из семи компаний-должников в четырёх один и тот же руководитель, который взял на обслуживание 100 многоквартирных домов в Южно-Сахалинске и Корсакове. По всем договорам энергоснабжения — нарушения сроков оплаты, что стало причиной подачи исковых заявлений в суд о принудительном взыскании задолженности.

Также в списке злостных неплательщиков две компании из. г. Долинска:

ООО «СахТехСервис» – обслуживает 90 многоквартирных домов, долг свыше 623 тыс. рублей;

ООО «Благо» – 3 жилых здания в обслуживании, задолженность превышает 108 тыс. рублей.

У ООО «Север» из пгт Тымовское в обслуживании 80 домов, задолженность по двум имеющимся договорам энергоснабжения превышает 600 тыс. рублей.

Компания ООО «Ника плюс» из г. Холмска, в управлении которой 16 домов, на начало февраля задолжала за потреблённую электроэнергию свыше 793 тыс. рублей.

Сахалинэнергосбыт напоминает: оплата потреблённых ресурсов – узаконенная обязанность для исполнителей коммунальных услуг. В соответствии с законодательством наличие у них двухмесячной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией является грубым нарушением правил лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. Наказание за данное нарушение предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; для юридических лиц – от 300 тыс. до 350 тыс. рублей. При повторных нарушениях управляющая компания может быть лишена лицензии, без которой она не вправе обслуживать жилфонд и взимать плату за услуги.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».