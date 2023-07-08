120 семей в Шахтерске переселили из аварийного жилья

В поселке возвели два многоэтажных дома по 60 квартир. Комфортное жилье люди получили бесплатно благодаря региональной программе расселения аварийного фонда. До конца года на этой площадке сдадут еще два – каждый по 60 квартир и один – на 56 квартир.

Губернатор области Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Углегорский район осмотрел новостройки и пообщался с новоселами.

На улице Окружной в Шахтерске в этом году вырастет сразу пять пятиэтажек. Две из них уже полностью готовы. Как рассказал представитель подрядчика, на третьем и четвертом корпусах приступили к внутренним отделочным работам, устанавливают входные и межквартирные двери. Сдать эти дома планируется уже летом. На пятом корпусе ведется работа по возведению каркаса здания, новоселье планируется в конце этого года.

– Сегодня мы приехали порадоваться за вас. Областная программа расселения аварийного жилья дошла уже до тысяч сахалинцев и курильчан, мы идем с большим опережением. Наконец, новоселье отмечаете и вы в этот особый день – День семьи, любви и верности. Желаю, чтобы в ваших семьях была любовь, верность, чтобы все были здоровы и счастливы, – обратился к новоселам Валерий Лимаренко.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке «под ключ»: со свежим ремонтом, современной сантехникой, электронагревателями и кухонными плитами. Людям остается только расставить мебель. До переезда новоселы обязательно осматривают свои будущие квартиры и высказывают замечания и пожелания подрядчику, сообщает пресс-служба регионального правительства.