На больших экранах сотрудники учреждения разместили десятки исторических кадров. Еще больше архивных фотографий ребятам показали во время лекции, организованной в формате «вопрос – ответ». Свою эрудицию на мероприятии продемонстрировал восьмиклассник Тимур Сухотин.

– Тема блокады Ленинграда мне очень интересна. Я читал много материалов, посвященных ей. Больше всего запомнилось, что очень тяжело было с питанием. К примеру, летом и весной люди могли есть листья, а некоторые варили клей с приправами. Но при этом дети в то время продолжали учиться, работали на заводах.

Очень много было сделано, чтобы город выстоял. Меня поразило, что люди не сломились под таким большим напором захватчиков. Эту тему стоит продолжать изучать, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобных событий, – рассказал ученик 23-й школы областного центра.

О «непрерывном чувстве голода» ребятам рассказала блокадница Гертруда Жуковская. В те страшные годы она была еще маленькой девочкой.

– У меня дедушка резал ремни, чтобы приготовить из них холодец, – вспоминает блокадница. – Я очень тщательно следила за тем, как бабушка режет хлеб – чтобы всем досталось поровну. Всегда выбирала кусочек, где была корочка: корочку дольше ешь.

В рамках урока ребята познакомились с произведениями искусства, созданными во время блокады. Изучили стихи Марии Аминовой и Всеволода Азарова, сообщила пресс-служба областного правительства.

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» прошла в областном центре. Организаторами стали сахалинские юнармейцы совместно с молодежным ресурсным центром. Они раздавали жителям города листовки с информацией о блокаде и порции черного хлеба весом 125 граммов.

Участники акции посетили блокадницу Ленинграда Нину Мигунову. В прошлом году они взяли женщину под опеку. Юнармейцы и специалисты центра посещают сахалинку еженедельно и помогают ей с покупкой продуктов, посещением больницы и другими нуждами.

– Мы пришли всем отрядом, чтобы поздравить ее с этой датой. Чтобы Нине Викторовне было комфортно, мы не стали подниматься все наверх, только двоих девчонок отправили. Остальные поздравили ее на улице. Она выглянула к нам в окно, – поделился юнармеец Михаил Трубин.

– Спасибо детям. Очень приятно, что пришли. Ребята мне постоянно помогают ездить к врачу, а сейчас я готовлюсь снова в больницу лечь, нужно колени подлечить, – рассказала Нина Мигунова.

Кроме того, 27 января Сахалинская область присоединилась к всероссийской патриотической акции, посвященной Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Для участия во флешмобе необходимо скачать ее фотографию и разместить в социальных сетях с хештегом #ЗояГерой.

Ольга КУКЛИНА.

Справка

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. За это время из города было эвакуировано более 1,5 млн человек. От голода и лишений погибло почти 700 тыс. ленинградцев.