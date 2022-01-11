13 новогодних елок незаконно срубили в сахалинском лесу

Агентство лесного и охотничьего хозяйства области подвело итоги операции «Ель». Весь декабрь во всех районах региона лесничие вместе с полицейскими проводили рейды по пресечению незаконной рубки деревьев хвойных пород.

Каждый год на этом неблаговидном занятии попадается от пяти до десяти человек. На этот раз в островных лесах зафиксировано шесть фактов незаконной рубки елок. Четырем нарушителям придется выплатить штрафы, а двум грозит уголовное наказание. Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, оценена в 32,5 тысячи рублей.

Между тем, спрос на новогодние ели на Дальнем Востоке за последние четыре года снизился на треть. В 2017-м предприниматели заготовили 21,5 тыс. хвойных деревьев, год назад — 14,5 тыс. новогодних елей, сообщила пресс-служба Дальлеспроекта — филиала Рослесинфорга.

Снижение спроса у жителей Дальнего Востока можно объяснить трендом на экологичность. Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приема, иначе оно начнет выделять накопленный в течение жизни углерод. В среднем углеродный след от полутораметровой натуральной ели составляет 13 кг углекислого газа», — рассказал директор Дальлеспроекта Игорь Гречин, отметив, что искусственные ели более практичны и долговечны.

Галина ЮНИЦКАЯ.