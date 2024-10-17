13 охинских спортсменов из 15 поднимались на пьедестал ни один раз на областных отборочных соревнованиях по плаванию

Ребята привезли домой 46 медалей. И это при том, что тренироваться они начали в августе, а конкуренция на соревнованиях была серьёзная.

Результат порадовал тренера спортивной школы Охи Ульяну Измайлову. Она верила, что её пловцы успеют набрать нужную форму к областным соревнованиям. Достойно показали себя не только опытные спортсмены, но и младшеклассники.

На чемпионате и первенстве Дальнего Востока защищать честь Сахалина будут Матвей Козей, Степан Тыван и Игнат Иовчик. А в декабре на всероссийских соревнованиях «Юность России» покажет себя Алёна Ковальская.

Анастасия КАРАМУШКИНА.