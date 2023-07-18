136 сахалинских выпускников получили золотые медали

Рекордсменом по количеству медалистов стала южно-сахалинская гимназия №2.

Всего в областном центре в этом году золотыми медалистами стали 78 выпускников. Десять из них набрали 100 баллов по ЕГЭ.

Высший балл сразу по двум предметам — русскому языку и литературе — получила Мария Захарова из школы №5.

— Меня всегда больше всего интересовали гуманитарные предметы, к экзаменам готовилась ответственно. Очень благодарна учителям, которые помогали на всех этапах, — рассказала Мария.

По химии 100 баллов получили Виктор Печеник из кадетской школы, Никита Метленков из лицея №1 и Эдуард Ким из гимназии №2.

По русскому языку максимальный результат у Натальи Апасавой (восточная гимназия), Марии Сафроновой (школа №19, село Дальнее), Даниила Кима (лицей №1), Валерии Наумцевой (лицей №2), Алины Лугиной и Никиты Точенникова (гимназия №2).

В Корсакове золотые медали вручили 13 выпускникам. Ребята не только отличники в учебе, но также победители и призеры муниципальных и региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, лауреаты областных и международных интеллектуальных конкурсов и творческих фестивалей.

Семь школьников в этом году сдали экзамены по всем выбранным предметам больше, чем на 60 баллов, а по русскому и математике они получили более 70.

Максимальные результаты у Льва Козлова (80 баллов по всем предметам), Василисы Мамалиговой (90 баллов по обществознанию), Софьи Кубиевой (93 балла по химии и русскому языку) и Виктории Тен (98 баллов по обществознанию, 93 — по истории и 91 — по русскому языку).

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.