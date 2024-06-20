ФК «Сахалин» очередной матч провёл на высоких скоростях и победил

В матче двенадцатого тура первенства России по футболу во второй лиге (дивизион Б, группа 3) «Сахалин» в минувшую среду на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске встречался с ФК «Химки-М» (Москва). И победил со счётом 2:0.

К очной встрече команды подошли соседями по турнирной таблице. Гости из столицы занимали четвертую строчку, «Сахалин» – пятую. В последних пяти матчах текущего первенства «Химки-М» выиграли две встречи, одну завершили мирным исходом и дважды покидали поле побежденными. У хозяев поля в активе две победы, столько же раз сыграли вничью и однажды испытали горечь поражения. Что же касается истории противостояния этих команд в первенстве страны, то началась она в 2020 году и насчитывает пять очных поединков. Три встречи завершились победой «Химок-М», один матч не выявил победителя и ровно год назад на родном «Спартаке» наша команда просто уничтожила соперника с хоккейным счетом 5:1.

Начало встречи было многообещающим. Обе команды включили отличные скорости, быстрое движение, игроки показывали неплохое индивидуальное мастерство в отборе мяча и обводке соперника, которое позволяло создавать перевес за счет обыгрыша один в один. «Сахалин» контролировал игру и не придумывал себе проблемы у своих ворот. Многоходовые атаки хозяева поля старались доводить до логического завершения.

Необходимо отдать должное игрокам московской команды, на подступах к своей штрафной площади они довольно хладнокровно разрушали футбольные ребусы хозяев поля, не позволяя им создать хотя бы опасный полумомент у своих ворот.

Практически за четверть часа встречи, несмотря на тотальное преимущество в игре, «Сахалин» не нанес ни одного удара в створ ворот гостей.

И все же хозяева поля смогли дожать соперника. На правом краю атаки наш нападающий Евгений Матрахов просто затерзал соперника своими быстрыми атаками. На 25-й минуте встречи защитники московской команды вынуждены были прервать очередную быструю атаку по правому краю недозволенным приемом, уложив неугомонного Матрахова на газон. Сам пострадавший подошел к мячу и филигранно направил его в штрафную площадь соперника, где кожаный кругляш оказался у Глеба Бизина. Он смог не только оставить не у дел защитников соперника, но и голкипера «Химок-М» Михаила Дорохина – 1:0.

Поведя в счете, «Сахалин» добавил движения и прочно поселился на половине соперника. У ворот гостей частенько возникал пожар. Так, на 38-й минуте отличную возможность увеличить счет в матче имел Кирилл Могель. Получив отличный пас в штрафной площади москвичей от Евгения Матрахова, Кирилл переиграл опекающего его защитника и головой перебросил мяч через вратаря. К сожалению, мяч пролетел рядом со стойкой ворот.

Спустя минуту островитяне праздновали очередной успех. Организовав быструю атаку от своих ворот по левому краю, которую начал Евгений Матрахов, на подступах штрафной гостей он отдал пас Кириллу Могелю. Наш нападающий смог обыграть двух защитников и выкатил мяч Валерию Альшанскому на линию штрафной. Промахнуться с шестнадцати метров Валерий не мог себе позволить – 2:0.

Даже преимущество в два гола не гарантирует в футболе победу. Это хорошо понимали наши парни и не откатились назад, продолжали плести сети атак у ворот гостей до конца первого тайма.

А что же «Химки-М»? Они старались, огрызались контратаками, но не показали ничего стоящего за сорок пять минут встречи. О чем говорит и статистика первого тайма. Гости не только не нанесли ни одного удара в створ ворот «Сахалина», но даже по воротам.

После перерыва игра раскрылась. Опасные моменты чередовались как картинки калейдоскопа. И были они на любой вкус. Дважды вратари обеих команд демонстрировали свое мастерство, показывая чудеса реакции. Порой, когда и стражи ворот были бессильны выручить, подводила техника нападающих при завершении атаки.

«Сахалин» смог довести игру до победного конца, записав в свой актив три очка, это позволило ему подняться на четвертую строчку в турнирной таблице.

Во вторник, 25 июня, островная команда принимает на «Спартаке» одного из претендентов на первое место – ФК «Композит» (Московская область). Болельщиков ждет интересный поединок. Это последний матч «Сахалина» на своем поле в летний период первенства. Островные поклонники футбола смогут увидеть игру своей команды на «Спартаке» аж 20 октября.

Матч с «Композитом» начнётся в 12.00.

Игорь КАРПУК.

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