14 апреля состоится вебинар о защите от мошенников в юридической сфере

В рамках городского онлайн-проекта «Перезвони Сам» пройдёт вебинар
«Мошенничество под видом бесплатной юридической помощи».
Эксперты Департамента информационных технологий, МВД России
и представители юридической сферы расскажут, какими методами
пользуются злоумышленники, предлагая бесплатную юридическую
помощь гражданам города Москвы. Подключиться к вебинару можно
по ссылке: https://vk.com/video-147412495_456239316.
Вебинар начнется 14 апреля в 12:00 на площадке «ВКонтакте». Ссылка
на трансляцию придёт на электронную почту, указанную при регистрации.
Для того, чтобы подписаться на рассылку с информацией о предстоящих
вебинарах, нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить специальную
форму.
На вебинаре спикеры расскажут, как распознать мошенника, предлагающего
бесплатную юридическую помощь, а также куда на самом деле обращаться за
получением бесплатной юридической консультации.
Проект «Перезвони Сам» был запущен при поддержке Правительства
Москвы в 2022 году. Он рассказывает о том, как противостоять
телефонному или онлайн-мошенничеству, а также содержит справочник
номеров банков и ведомств, в которые можно обратиться для проверки
информации.