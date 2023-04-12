14 апреля состоится вебинар о защите от мошенников в юридической сфере

В рамках городского онлайн-проекта «Перезвони Сам» пройдёт вебинар

«Мошенничество под видом бесплатной юридической помощи».

Эксперты Департамента информационных технологий, МВД России

и представители юридической сферы расскажут, какими методами

пользуются злоумышленники, предлагая бесплатную юридическую

помощь гражданам города Москвы. Подключиться к вебинару можно

по ссылке: https://vk.com/video-147412495_456239316.

Вебинар начнется 14 апреля в 12:00 на площадке «ВКонтакте». Ссылка

на трансляцию придёт на электронную почту, указанную при регистрации.

Для того, чтобы подписаться на рассылку с информацией о предстоящих

вебинарах, нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить специальную

форму.

На вебинаре спикеры расскажут, как распознать мошенника, предлагающего

бесплатную юридическую помощь, а также куда на самом деле обращаться за

получением бесплатной юридической консультации.

Проект «Перезвони Сам» был запущен при поддержке Правительства

Москвы в 2022 году. Он рассказывает о том, как противостоять

телефонному или онлайн-мошенничеству, а также содержит справочник

номеров банков и ведомств, в которые можно обратиться для проверки

информации.