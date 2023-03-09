140 тонн отходов из пластика, металла, картона и стекла собрали на Сахалине за месяц

Домашняя сортировка отходов уже входит в привычку у жителей островного региона.

— В январе сахалинцам удалось установить своего рода рекорд по количеству накопленных отходов — около 170 тонн. В феврале показатели снизились — месяц короткий, – отметил зам. генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

В прошлом году все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов. В регионе установлено 1500 специальных сетчатых контейнеров. На очереди муниципальные образования Курильских островов.

Отходы поступают на объекты обработки, где проходят сортировку, а далее – сырьё подготавливается для транспортировки переработчикам во Владивосток и Хабаровск.

В этом году с Сахалина отправлено почти 80 тонн пластика, картона и металла. В 2022 году вторую жизнь получили около 1 тысячи тонн сырья, сообщает пресс-служба регионального правительства.