142 фильма, снятых на Сахалине и Курилах, представлены на конкурс “Дальний Восток – Земля приключений”

Более 660 заявок было подано на участие в конкурсе “Дальний Восток – земля приключений”, что в три раза больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

“Дальний Восток – территория с уникальными природными местами и увлекательными маршрутами. Конкурс “Дальний Восток – земля приключений” позволяет показать десятки, сотни фильмов о походах – больших и маленьких, героических и смешных. Это возможность рассказать людям о Дальнем Востоке, пригласить их совершить удивительные приключения, увидеть своими глазами то, что видели другие путешественники. Интерес к региону растет, количество заявок на конкурс “Дальний Восток – земля приключений” увеличилось в три раза”, – цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Отмечается, что всего было подано 664 заявки, что в три раза больше, чем в 2022 году. Больше всего путешествий было совершено в Сахалинской области, на ее территории сняли 142 фильма. 112 было снято в Хабаровском крае. На третьем месте со 110 фильмами расположился Камчатский край, 70 было снято в Приморском крае, 57 в Амурской области, 46 в Республике Саха (Якутия), 42 в Республике Бурятия, 26 в Забайкальском крае, 21 в Еврейской автономной области, по 20 и 18 фильмов в Чукотском автономном округе и в Магаданской области.

В конкурсе также принимали участие жители других регионов – так, фильмы о путешествиях на конкурс отправили жители Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Самарской области, Республики Беларусь, Иркутской, Калужской, Кировской и Рязанской областей.

Заявки для участия в конкурсе принимались до 30 декабря 2024 года. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно было снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт конкурса. Принимались работы прошлых лет: путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за второе место в номинациях – по 300 тыс. рублей, третье место в номинациях – по 100 тыс. рублей.

/ТАСС/.