148 семей медработников стали новосёлами. В Южно-Сахалинске в жилом комплексе «Уюн парк» первый арендный дом принимает жильцов

Дом построен благодаря сотрудничеству правительства области и государственной корпорации ДОМ.РФ. Ключи группе новосёлов вручил председатель правительства области Алексей Белик.

– Проект, который мы реализуем совместно с ДОМ.РФ, имеет огромное значение для нашей области. У нас появляется возможность закреплять в регионе местные высококвалифицированные кадры, привлекать новые. В арендные квартиры в «Уюн парке» переедут врачи дефицитных специальностей, средний медицинский персонал. Многие из них давно ждут благоустроенное жильё. Таким образом, мы создаем условия, чтобы медики могли достойно выполнять свой профессиональный долг, оказывать помощь жителям области, — сказал Алексей Белик.

– Проект на Сахалине – результат комплексного применения механизмов ДОМ.РФ по развитию жилищной сферы в регионах. При строительстве нового квартала применяются как проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ, так и инфраструктурные облигации госкомпании. Эти инструменты позволяют не только строить качественно и в срок, но и создавать комфортную городскую среду, которая выгодно отличает арендные проекты ДОМ.РФ, – отметил заместитель директора по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Илья Климов.

Строит новый микрорайон компания ПИК. Общая площадь квартир в доме 5,6 тысячи квадратных метров. ДОМ.РФ передал их в аренду на 15 лет Сахалинскому ипотечному агентству, учредитель которого правительство региона. Благодаря мерам государственной поддержки арендная плата в новых квартирах составит примерно четверть от среднерыночного уровня.

Арендные квартиры в ЖК «Уюн парк» соответствуют самым современным стандартам. Планировка района учитывает потребности будущих жильцов по социальной и инженерной инфраструктуре и транспортной доступности. У каждого дома большие и уютные дворы, детские и спортивные площадки, благоустроенные скверы.

– Наша компания сейчас возводит подобные кварталы в Хабаровске и Благовещенске, – подчеркнула директор по стратегическому развитию ПИК Елена Степанова.

Для старшей медицинской сестры нейрохирургического отделения Сахалинской областной клинической больницы Светланы Коростиной вручение ключей от арендной квартиры стало событием особой важности.

– До сих пор мне приходится регулярно ездить на работу в Южно-Сахалинск из села Таранай Анивского района. Это каждый раз несколько десятков километров туда и обратно. Но теперь мы с сыном будем жить в городе. Квартира очень нравится, – говорит Светлана.

Вскоре будет праздновать новоселье и семья врача областной стоматологической поликлиники Константина Антонова.

– Квартира очень комфортабельная, особенно по сравнению с общежитием, в котором мы сейчас живём. Поэтому вся семья очень рада, – рассказал Константин Антонов.

На 2025 год намечен ещё ввод нового жилья. Большая часть из 1869 арендных квартир строится в Южно-Сахалинске в составе жилого комплекса «Уюн парк». Остальные – в Корсакове, Долинске и селе Троицкое Анивского района.