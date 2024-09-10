Мас-рестлер Артем Наталин принес бронзовую медаль сахалинской команде на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Соревнования проходили в Анапе и собрали свыше 5 тысяч участников из более 70 регионов страны, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Артем Наталин завоевал бронзу в весовой категории «до 80 кг». Это его первая медаль на соревнованиях всероссийского уровня.

В программу Игр вошли больше 20 видов боевых искусств. От Сахалинской области на них выступали кикбоксеры, тхэквондисты, мас-рестлеры, бойцы муайтай, киокушин и представители отделений рукопашного боя.

Юные сахалинцы впервые взяли серебро на «Играх ГТО-2024»

Юниорская команда Сахалина завоевала серебряную награду III этапа Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО-2024» во Владивостоке. Ребята впервые поднялись на пьедестал почёта Игр.

Соревнования проходили с 7 по 8 сентября. За звание сильнейших состязались 11 молодежных сборных ДФО. Они показывали свое мастерство в 5 комплексах.

Второе место островному региону в упорной борьбе принесли воспитанники тренера Николая Войтеховича – корсаковцы Иван Войнич, Анна Струкова, Ярослав Парахин, Кирилл Калинин, Диана Ким и Анастасия Будаева из Невельска.

Таким образом, Сахалинская область стала обладателем двух трофеев «Игр ГТО-2024». Ранее наша взрослая команда заняла первое место на дальневосточном Кубке, став трёхкратными победителями ежегодного турнира.

Фото федерации многоборья ГТО России.

Хоккейный турнир в честь Дня Победы

Всероссийский турнир по мини-хоккею с мячом среди ветеранов, посвященный Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, прошел в Южно-Сахалинске. На льду учебно-тренировочного центра «Восток» собрались команды из Читы, Хабаровска, Невельска и островной столицы.

– Поскольку в соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 45 лет и старше, у молодежи есть хорошая возможность посмотреть на игру опытных хоккеистов и подметить для себя что-то новое, – рассказал председатель сахалинской федерации хоккея с мячом Александр Тен.

Хоккеисты оспаривали звание сильнейших по круговой системе.

Лучшими на турнире стали ветераны «СКА-Нефтяника» из Хабаровска, одержавшие 3 победы с общей разницей забитых и пропущенных 48:5. Серебро досталось ветеранам из Читы, бронза — хоккеистам из Южно-Сахалинска.

Лучшим вратарём турнира стал Сергей Шалыгин из Южно-Сахалинска, лучшим защитником -Александр Че из Невельска, а сильнейшим бомбардиром – Сергей Бурмистров из Хабаровска.

Читинец Сергей Сушков получил специальный приз «Самый возрастной игрок турнира».

«Заречье-Одинцово» взяло путевку в плей-офф, «Сахалин» – четвертый

В Екатеринбурге завершился предварительный этап женского Кубка России по волейболу. На Урале играли пять команд. Они оспаривали единственную путевку в плей-офф турнира.

«Заречье-Одинцово» и «Омичка» (Омск) представляли Суперлигу, «Уралочка-2-УрГЭУ» (Екатеринбург), «Амурские тигрицы» (Хабаровск) и «Сахалин» – высшую лигу «А».

Понятно, что главными претендентами на первое место считались клубы Суперлиги. Но было интересно посмотреть, как младшие по рангу будут с ними соперничать.

Особого соперничества не получилось. Три команды лиги «А» выиграли у клубов Суперлиги две партии (обе – «Уралочка-2-УрГЭУ»).

В очном соперничестве «Заречье-Одинцово» взяло верх над «Омичкой» (3:1) и проскользнуло в следующий раунд. «Омичка» – вторая, «Тигрицы» – третьи.

«Сахалин» финишировал четвертым. Островитянки выиграли у «Уралочки-2-УрГЭУ» (3:1), но проиграли «Заречью-Одинцово» (0:3), «Омичке» (0:3) и «Амурским тигрицам» (2:3).

18 сентября стартует чемпионат России в высшей лиге «А». «Сахалин» начнет его в Хабаровске.

Шахматист Александр Москаленко выиграл блицтурнир «Кубка ВЭФ»

Во Владивостоке завершился масштабный турнир по быстрым шахматам «Кубок ВЭФ».

Участниками основного турнира были 32 шахматиста. Среди них – международный гроссмейстер Александр Москаленко, представляющий Сахалинскую область.

Рапид прошел в два этапа. Сначала все сыграли 11 туров по швейцарской системе, чтобы отсеять половину шахматистов. 16 оставшихся продолжили борьбу за шикарный призовой фонд 3 000 000 рублей уже по олимпийской системе.

Александр Москаленко набрал 6 очков и занял 11-е место, что дало ему путевку в плей-офф.

Его соперником по 1/8 финала был Сергей Дрыгалов из Кургана. Партия была довольно напряженной, а завершилась она трехкратным повторением позиции, которое вывело в четвертьфинал Сергея Дрыгалова (в дальнейшем он занял четвертое место).

Те, кто выбыл из плей-офф, имели возможность сыграть еще и в блицтурнире. Молниеносные баталии собрали 55 участников (в их числе – девять гроссов). Александр Москаленко в стартовом списке занимал довольно скромную десятую строчку.

На старте именитая Валентина Гунина рванула с места в карьер, выиграв шесть партий подряд. Однако на финише она набрала всего 0,5 из 5 и откатилась на не самое счастливое 13-е место.

Александр Москаленко свои силы распределил более разумно. Пять побед подряд в середине этапа позволили ему возглавить турнирную таблицу. И даже три ничьи на финише не помешали ему зафиксировать победный результат – 8,5 из 11!

На пол-очка от лидера отстали пять шахматистов. Дополнительные коэффициенты принесли второй приз международному гроссмейстеру из Индии Абхиманью Пуранику, а третий – гроссу из Армении Геворгу Арутюняну.