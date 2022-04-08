15 апреля на Сахалине и Курилах стартует голосование за объекты благоустройства

Проголосовать за лучшие объекты благоустройства сахалинцам и курильчанам помогут волонтеры, которые пройдут обучение и получат аккредитацию. В числе активистов – более 200 человек. Это неравнодушные жители, молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры ландшафтных проектов и представители молодёжных организаций.

– Руководители муниципальных образований должны взять на особый контроль работу по организации голосования, чтобы каждый житель смог беспрепятственно выбрать понравившийся проект. Это позволит сделать наши острова более уютными и комфортными, – рассказал в социальных сетях губернатор Валерий Лимаренко.

Напомним, в этом году в островном регионе предстоит обустроить 23 общественных пространства, которые поддержали большинство сахалинцев и курильчан на всероссийском онлайн-голосовании в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется благоустроить общественную территорию с зоной отдыха в Воскресенском, дог-парк в Курильске, детскую спортивную площадку в селе Вал, мемориальную площадь в селе Арги-Паги.

Скверы появятся в Южно-Сахалинске (сквер Авиаторов), Аниве, Долинске, Охе, селах Онор, Ныш и Малокурильское. На эти цели из федерального бюджета было направлено более 76 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.